التراس: خطة لرفع كفاءة محطات المياه والصرف وتحسين مستوى الخدمات بمحافظات القناة

أكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أهمية الانضباط الوظيفي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز المتابعة الميدانية، والاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة المحطات، وترشيد الموارد، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتقليل الفاقد، والاهتمام بصيانة الشبكات، والعمل على التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات الثلاث: السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

رئيس مياه القناة: دراسة لتحديد وحصر أولويات رفع كفاءة المحطات

ووجه المهندس أحمد التراس، رئيس القطاع ومديري عموم المناطق ورئيس الشبكات بمحافظة الإسماعيلية، بإعداد دراسة لتحديد أولويات رفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي خلال المرحلة المقبلة، وفقًا للاحتياجات الفعلية ومتطلبات التشغيل، بالإضافة إلى حصر المحطات التي تحتاج إلى تدخلات فنية وتطويرية، وتحديد أوجه الاحتياج وترتيب أولويات العمل، وفقًا لتأثيرها المباشر على استقرار الخدمة وتحسين مستوى أدائها بجميع المناطق.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة إن مناقشة التحديات التي تواجه منظومة العمل تسهم في وضع آليات واضحة للتعامل معها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات والمواقع التابعة للقطاع، لافتًا إلى ربط نتائج العمل بمؤشرات أداء واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، مع تعزيز المسؤولية التنفيذية لدى مديري القطاعات وعموم المناطق، وسرعة التعامل مع المعوقات التي تواجه فرق العمل، ووضع حلول عملية لها ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن الوقوف على الواقع الفعلي واحتياجات كل منطقة، واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الصحيح.

وأضاف المهندس أحمد التراس أن الشركة تعمل على ترسيخ التواصل المباشر والتنسيق مع مديري القطاعات والمناطق بالمحافظات الثلاث: السويس والإسماعيلية وبورسعيد؛ من أجل بناء منظومة عمل قائمة على التعاون والمسؤولية والالتزام، وتكامل الجهود وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات التشغيلية، ودفع معدلات الإنجاز، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو التطوير المستمر وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المهندس التراس أن المعيار الحقيقي هو الإخلاص في العمل والتعاون بين جميع العاملين، بما يضمن تحقيق النجاح الدائم والمستمر.



جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع الإسماعيلية، ومحمد ماضي، رئيس قطاع التشغيل والصيانة، والمهندس عادل العمدة، وصبحي العبد، رئيس شبكات مياه الإسماعيلية، ومحمد سليم، مدير التشغيل والصيانة بالقطاع، ومحمود حسونة، مدير منطقتي القصاصين والتل الكبير، ووائل عبد المنعم، مدير منطقة فايد، ونصر هنداوي، مدير منطقة أبوصوير، والمهندسة داليا حسونة، مدير منطقة القنطرة غرب، وجيهان حسن، مدير منطقة القنطرة شرق.