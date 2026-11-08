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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير أمني لمستخدمي آيفون.. فعلوا هذا الوضع لحماية بياناتكم

تحذيرات أمنية عاجلة من آبل
تحذيرات أمنية عاجلة من آبل
لمياء الياسين

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية تحذيرات أمنية عاجلة لمستخدمي هواتف iPhone في 99 دولة، منبهةً إياهم من استهداف أجهزتهم بهجمات سيبرانية معقدة تديرها "برمجيات تجسس مأجورة"، مما يسلط الضوء مجدداً على المخاطر المتصاعدة لأدوات المراقبة الرقمية على مستوى العالم.

فتح تحقيقات عاجلة

تزامنت هذه الموجة الجديدة مع إعلان السلطات الألمانية فتح تحقيقات عاجلة، إثر تأكيد تلقي برلمانيين ومسؤولين حكوميين تلك الإشعارات الأمنية. ورغم تحفظ الشركة على هوية الجهات المهاجمة، إلا أن التقارير كشفت أن الاستهداف طال شخصيات عامة وصحفيين ونشطاء؛ من بينهم صانع أفلام استقصائية في بيروت، كان قد تعرض سابقاً للاختراق عبر برمجية 'بيجاسوس' (Pegasus)."

وتكمن الخطورة البالغة لهذه الموجة في اعتمادها على تقنية ثغرات “دون النقر” التي تتيح للمهاجمين اختراق الهاتف والوصول إلى البيانات الحساسة بمجرد معرفة رقم الهاتف أو الحساب المرتبط بالجهاز، دون حاجة لتفاعل الضحية أو قيامه بالضغط على أي روابط.

الإشعارات الرسمية

من جانبه، شدد عملاق التكنولوجيا على أن الإشعارات الرسمية تظهر مباشرة للمستخدمين عند تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي Apple Account وتُرسل كذلك عبر البريد الإلكتروني، مؤكداً أن التحذيرات الحقيقية لا تطلب أبداً الضغط على روابط خارجية، أو تثبيت تطبيقات معينة، أو الكشف عن كلمات المرور ورموز التحقق.

حماية الخصوصية

ولحماية الخصوصية، نصح خبراء الأمن السيبراني والمكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات (BSI) بالتعامل مع هذه التنبيهات بجدية قصوى، مؤكدين ضرورة تحديث نظام التشغيل (iOS) فوراً إلى أحدث إصدار، وتفعيل "وضع الإغلاق"  الذي يوفر طبقة حماية استثنائية ضد الهجمات المتطورة لضمان سلامة البيانات.

تحذيرات أمنية شركة أبل هواتف iPhone هجمات إلكترونية البيانات الحساسة روابط خارجية

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