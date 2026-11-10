ناقد رياضي يكشف السر وراء احتفال محمد صلاح بعد الفوز على ألانيا سبور

كشف الناقد الرياضي عمر صبحي عن كواليس احتفال محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، عقب الفوز على ألانيا سبور، مؤكدًا أن الصورة المتداولة لم تكن بسبب تسجيله هدفًا في المباراة فقط، ولكن بسبب موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري التركي.

وكتب عمر صبحي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن احتفال صلاح جاء بالتزامن مع صعود طرابزون سبور إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، مقابل تراجع بشكتاش إلى المركز الرابع.

وأضاف أن محمد صلاح يعتبر رئيس نادي بشكتاش هدفًا شخصيًا له، منذ التصريحات التي أدلى بها الأخير خلال مفاوضات انتقال اللاعب.

وتابع الناقد الرياضي: «والموضوع مش محتاج إن حد يكون قريب من صلاح علشان يكون عارف المعلومة دي».

واختتم عمر صبحي حديثه بانتقاد بعض التعليقات المتداولة بشأن احتفال محمد صلاح، قائلًا إن البعض لا يمتلك دراية بتفاصيل الأمور، بينما يسعى آخرون لانتقاد اللاعب دون النظر إلى خلفيات الموقف.