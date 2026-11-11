شاهد| أومودا إكس الجديدة للطرق الوعرة

أعلنت شركة شيري من خلال علامتها التابعة لها أومودا عن طرازها الجديد أومودا X، وظهرت السيارة الجديدة خلال فعالية أومودا X نايت في مدينة ووهو الصينية، وتنتمي X لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سيارة أومودا X الـ SUV الجديدة

أبعاد أومودا X الجديدة

سيارة أومودا X الـ SUV الجديدة

تأتى سيارة أومودا X الجديدة بطول 465 مم، وعرض 191 مم، وارتفاع 172 مم .

مواصفات أومودا X الجديدة

سيارة أومودا X الـ SUV الجديدة

تم استلهام شكل X من ثقافة الميكا أي الروبوتات الآلية العملاقة المعروفة في الرسوم اليابانية، ويظهر ذلك في المقدمة شبه المربعة، وبها خطوط هندسية حادة، وأقواس عجلات العريضة محاطة بحمايات بلاستيكية، بدلاً من الاعتماد على الأسطح الناعمة وحدها لإبراز حداثة السيارة.

سيارة أومودا X الـ SUV الجديدة

وتتصل هذه التفاصيل بـ سيارة X بخط خصر منحوت وسقف مائل، وتظهر أشكال مستوحاة من حرفي X وY في تصميم الهيكل، والنتيجة سيارة تحاول إبراز قوتها ومناسبة للمغامرات على الطرق الوعرة، وبها جنوط مقاس 19 بوصه، وبها إطارات مخصصة لجميع التضاريس، ويمكن للسيارة عبور مياه يتجاوز عمقها 0.70 متر، وسحب حمولة يصل وزنها إلى 1.8 طن .

سيارة أومودا X الـ SUV الجديدة

وتضم سيارة أومودا اكس ماي يصل إلي 39 مساحة تخزين لاستيعاب الأغراض ومعدات الأنشطة الخارجية، وبالتالي تظل أومودا X سيارة SUV مخصصة للاستخدام اليومي والطرق الوعرة الخفيفة، وليست سيارة متخصصة في التضاريس الصعبة، وبها لوحة قيادة بتصميم مزدوج وكونسول وسطي عائم على شكل X، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وبها شاشة مركزية مقاس 13.2 بوصه .

سيارة أومودا X الـ SUV الجديدة

ويوجد بـ سيارة أومودا اكس، أدوات تحكم فعلية للتكيف وأنماط قيادة مختلفة، وبها مفاتيح ومقابض معدنية وزر تشغيل أحمر ذات طابع رياضي، وبها إضاءة محيطية قابلة للتخصيص المقصورة وجهاً أكثر هدوءاً من خطوط الهيكل الخارجية.