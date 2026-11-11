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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنت قدوة وعلم من أعلام الكرة العالمية.. أحمد بلال يعاتب محمد صلاح

صلاح
صلاح

انتقد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، عدم خروج محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بتصريح يشكر فيه الجهاز الفني السابق للفراعنة، بقيادة حسام حسن، عقب رحيله، مؤكدًا أن المبادرة كان يجب أن تأتي من قائد المنتخب، في ظل الجدل الذي أثير حول موقفه من رحيل الجهاز الفني.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن محمد صلاح كان من واجبه، بصفته قائد المنتخب، أن يوجه كلمة شكر للجهاز الفني السابق، حتى لو من خلال تصريح قصير، خاصة أن الحديث والجدل تزايدا بشأن موقفه من رحيل حسام حسن وجهازه المعاون.

وأضاف أن الكابتن إبراهيم حسن خرج بتصريح رسمي أكد خلاله عدم وجود أي خلافات مع محمد صلاح، وحسم الجدل الذي أثير وقت توليه المسؤولية، مشيرًا إلى أن صلاح كان عليه أن يبادر بالمثل ويوجه رسالة تقدير للجهاز الفني السابق.

وأكد بلال أن الجماهير تحب محمد صلاح وتثق فيه، وتنظر إليه باعتباره أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية وقدوة للكثيرين، مطالبًا إياه بمراعاة هذه المكانة، وعدم ترك الفرصة لعودة الحديث عن مواقف سابقة أثارت الجدل حوله.

واختتم تصريحاته قائلًا: «إحنا آه عندنا ذاكرة سمك، لكن مش عايزين نرجع نفتكر المواقف دي تاني».

أحمد بلال محمد صلاح الأهلي منتخب مصر حسام حسن إبراهيم حسن

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