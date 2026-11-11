محمود مسلم: فرص الحرب على إيران تراجعت.. وأمريكا تتجه نحو اتفاق سلام أو حصار اقتصادي

‎قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن المشهد الانتخابي في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يرتبط بالأحداث التي يشهدها الإقليم والعالم، ويؤثر عليها، مشيًرا إلى أن بنيامين نتنياهو يبحث دائمًا عن الحروب، ويريد استكمال الحرب الأمريكية ضد إيران، ويحاول بشتى الطرق إفشال محاولات غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وفي المقابل هناك تهديدات إيرانية لاستهداف دول أوروبية حال مساعدتها واشنطن عسكريًا في الحرب ضدها، مؤكدًا أن الإقليم يتغير كليًا، وعلى مصر استثمار الفرص رغم التحديات.



‏‎وأضاف مسلم خلال لقاء، ببرنامج المشهد مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة «العاشرة»:«إذا كانت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي وانتخابات الكنيست الإسرائيلي جاءت في صالح ترامب ونتنياهو لكان الوضع مختلف للغاية الآن، وكنا شهدنا اندلاع جديد للحرب ضد إيران، لكن الآن الرئيس الأمريكي منشغل بما يحدث داخل بلاده، فاليوم كان هناك جلسة منعقده لعزل وزير الحرب بيت هيجسيث ونجا منها بفارق 7 أصوات، والإعلام الدولي يتحدث عن اختباء وزير الخزانة الأمريكي من محاولة استهداف داخل قاعدة عسكرية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تصريحات ترامب عن انتهاء الحرب لا يعول عليها، فلولا خسارة الجمهوريين في أمريكا ونتنياهو في إسرائيل، لكان هناك بركان حرب يشتعل في العالم، وكانت إيران ستلجأ لاستهداف دول في أوروبا، وشهدنا آتون حرب عالمية ثالثة».



‏‎وأشار «مسلم»، إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماعات مجموعة السبع التي أكد قيها أن الحصار الاقتصادي على إيران هو الحل الأمثل للضغط عليها، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح يميل لهذا الطرح ولم يعد يتطرق إلى استكمال الحرب كما كان يهدد من قبل، كما أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أقر بأن أسباب خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية ترجع إلى الحرب على إيران وارتفاع الأسعار والعلاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن تطابق تصريحات المسؤلين الأمريكيين يؤكد ترابط آرائهم وليس كما يعتقد البعض أن بينهم خلافات.



‏‎وأوضح مسلم إلى أن ترامب يراهن على الاقتصاد طوال الوقت، سواء في الانتخابات الرئاسية أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تحدث بكل جسارة عن إنجازاته الاقتصادية، لافتًا أن المواطن الأمريكي تحمل ترامب خلال فترته الأولى رغم مهاتراته بسبب الاستثمارات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لكن اليوم فهناك ارتفاع في الأسعار وأزمة حقيقية يعيشها الشعب الأمريكي.



‏‎وأضاف مسلم أن ترامب الذي يتفاخر بأن اسمه إذا كان موجودًا في ورقة اقتراع انتخابات التجديد النصفي لكان الحزب الجمهوري فائزًا، وصلت نسبة تأييده في استطلاعات الرأي العام إلى 33 في المائة. وهي أدنى نسبة رضا شعبي لم يصل إليها أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.



‏‎وأكد مسلم أن ترامب سيعيش خلال العامين القادمين أسوأ فتراته، حيث أن مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين لم يصبحا في قبضته، ولن يستطيع اتخاذ قرارات منفردًا. كما أنه لن يجد نتنياهو الذي يحرضه دوما على الحروب، ففرص الحرب على إيران تراجعت، والآن العالم أمام اتفاق سلام أو حصار اقتصادي.



‏‎وحول المشهد الداخلي الإسرائيلي، قال مسلم إن أيزنكوت سيتأثر بعزلة إسرائيل وسمعتها الدولية السيئة، وسيكون مطالبًا بإعادة إسرائيل للمجتمع الدولي بعد جرائم بنيامين نتنياهو التي أدت لعزلة إسرائيل، مشيرًا إلى أن ترامب أيضًا أصبحت عليه ضغوطا غير مسبوقة من قبل النخبة الأمريكية، نظرا لدعمه غير المسبوق لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق.



‏‎وبشأن القضية الفلسطينية، أوضح مسلم أن على الدول العربية المبادرة لدعم فلسطين بشكل جماعي ومنظم وفعال، مشددًا على أن الدور المصري هو الأهم لصالح القضية الفلسطينية حاليًا وعلى مدار التاريخ، وأن مصر تتحرك على كل المستويات لدعم الشعب الفلسطيني