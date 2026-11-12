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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة جديدة وجعفر يتصدر المشهد.. أمير هشام يكشف كواليس تحركات رموز الزمالك

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة بشأن تحركات رموز وأعضاء نادي الزمالك، والاجتماعات المنتظرة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار المناقشات حول عدد من الملفات المهمة داخل القلعة البيضاء، خاصة ملف إنشاء شركة كرة القدم.

الزمالك

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن هناك جلسة جديدة من المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، بعد الاجتماع السابق الذي كان أيمن يونس أبرز الأسماء المتصدرة للمشهد خلاله.

وأوضح أن المعلومات التي وصلته تشير إلى أن فاروق جعفر سيتصدر المشهد خلال الجلسة المقبلة، في إطار التحركات الجارية بين رموز النادي وأعضائه لمناقشة ملف شركة الكرة.

وأضاف أمير هشام أنه علم بعودة أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة الزمالك، للظهور مجددًا داخل النادي والمشاركة في بعض الجلسات، بعدما غاب لفترة سابقة بسبب حالة من الغضب لديه عقب رحيل جون إدوارد عن النادي.

وأشار إلى أن أحمد خالد حسانين ظهر أيضًا في نادي الترسانة برفقة هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، مؤكدًا أنه لا يمتلك معلومات مؤكدة بشأن ارتباط هذه الاجتماعات بالاستعدادات الانتخابية أو وجود أهداف أخرى وراء تلك التحركات.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الحراك داخل نادي الزمالك، مع استمرار المشاورات بين أعضاء مجلس الإدارة ورموز النادي بشأن مستقبل عدد من الملفات الإدارية والاستثمارية.

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