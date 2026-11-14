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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القائمة المشتركة تلمح إلى مفاوضات مع كتلة آيزنكوت.. ونتنياهو يتحرك لمنع تشكيل حكومة بديلة

آيزنكوت
آيزنكوت
فرناس حفظي

كشفت تطورات المشهد السياسي في إسرائيل عن تحركات ومفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد بقيادة غادي آيزنكوت، وسط محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرقلة هذه الجهود، وتحذيرات من احتمال فشل المفاوضات والذهاب إلى انتخابات جديدة.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين ألمح إلى وجود مفاوضات غير رسمية مع الكتلة التي يقودها آيزنكوت، موضحًا عددًا من المطالب التي تسعى الأحزاب العربية إلى تحقيقها مقابل التعاون مع الائتلاف المحتمل.

وتشمل المطالب إلغاء قانون كامينيتز، الذي يتيح هدم المنازل العربية المقامة دون تراخيص، إلى جانب وضع خطة شاملة لمواجهة العنف والجريمة في البلدات العربية، وإطلاق خطة تنمية اقتصادية تمتد لخمس سنوات لتحسين أوضاع المدن والقرى العربية.

في السياق ذاته، كشف رئيس القائمة المشتركة أحمد الطيبي أن نتنياهو حاول إقناعه بعدم الانضمام إلى حكومة يقودها آيزنكوت، مشيرًا إلى أن مستشار رئيس الوزراء ناتان إيشيل تواصل معه في هذا الشأن، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

نتنياهو يحذر الأحزاب الحريدية من الانضمام إلى آيزنكوت

على جبهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يكثف تحركاته لمنع الأحزاب الحريدية، أو اليهودية المتشددة، من الانضمام إلى الكتلة التي يقودها آيزنكوت، حيث يجري اتصالات مع حاخامات ويرسل مبعوثين إلى قيادات هذه الأحزاب لإقناعها بالابتعاد عن التحالف المحتمل.

وتتركز الخلافات داخل المفاوضات حول شروط مشاركة الأحزاب الحريدية، خاصة ملف التجنيد العسكري، إذ لا يزال آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان مختلفين بشأن التنازلات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق ائتلافي.

كما تبرز تساؤلات بشأن موقف نفتالي بينيت من تشكيل حكومة تضم الأحزاب الحريدية، وسط مخاوف لدى بعض قادة كتلة آيزنكوت من أن يفضل بينيت التوجه إلى انتخابات جديدة بدلًا من دعم اتفاق ائتلافي يتضمن تنازلات بشأن التجنيد.

 

أغلبية المعارضة تضع نتنياهو أمام تحدٍ سياسي

وتأتي هذه التطورات في ظل مشهد برلماني معقد، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية حصول تحالف نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لكتلة المعارضة بقيادة آيزنكوت، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا، ما يمنحها دورًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومة.

وبحسب الصحيفة، حصل آيزنكوت على تفويض من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لتشكيل الحكومة المقبلة، مع منحه مهلة أولية تبلغ 28 يومًا، قابلة للتمديد 14 يومًا إضافية.

في سياق متصل، حذر آيزنكوت من تصاعد ما وصفه بالحملة العنصرية المعادية للعرب، وأدان التهديدات التي استهدفت أعضاء في حزبه وعائلاتهم، بالتزامن مع الجدل الدائر بشأن إمكانية مشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي الجديد.

وتواجه مفاوضات تشكيل الحكومة تحديات متعددة، في ظل تضارب المصالح بين الأحزاب السياسية واختلاف مواقفها بشأن القضايا الخلافية، ما يضع مستقبل الائتلاف المحتمل أمام اختبارات سياسية معقدة، ويُبقي احتمال إجراء انتخابات جديدة مطروحًا إذا تعذر التوصل إلى اتفاق.

المشهد السياسي إسرائيل غادي آيزنكوت بنيامين نتنياهو آيزنكوت نتنياهو

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