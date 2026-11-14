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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نوع معين من زيت الزيتون يمتلك فوائد خارقة.. أبرزها التحكم في الوزن والسكر

زيت الزيتون
زيت الزيتون
اسماء محمد

يعد زيت الزيتون البكر الممتاز غذاء أساسي للحفاظ على صحة الجسم وعلاج الأمراض وذلك بفضل احتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة القوية. 

ووفقا لما أورده موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أبرز فوائد زيت الزيتون. 


​ صحة القلب وخفض الكوليسترول


يساعد استبدال الدهون المشبعة (مثل الزبدة والسمن) بزيت الزيتون في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول النافع (HDL) كما يساهم في خفض ضغط الدم والوقاية من تصلب الشرايين.

مكافحة الالتهابات المزمنة


يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على مركبات البوليفينول  وعلى رأسها الأوليوكانثال الذي يعمل كمضاد طبيعي للالتهابات ويساعد في تخفيف حدة الالتهابات المرتبطة بالأمراض المزمنة وآلام المفاصل.


​صحة الدماغ والوقاية من التدهور 


تربط الدراسات بين الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون كجزء من حمية البحر الأبيض المتوسط وبين تحسين الوظائف الإدراكية، وتقليل خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، بفضل حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي.
​ 

تنظيم سكر الدم


يساعد تناول زيت الزيتون ضمن الوجبات في إبطاء امتصاص الجلوكوز وتحسين استجابة الجسم للإنسولين، مما يساهم في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

 صحة الجهاز الهضمي والميكروبيوم


تعمل مركبات البوليفينول الموجودة في زيت الزيتون كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز توازن الميكروبيوم المعوي ويحسّن عملية الهضم ويقلل من التهابات الجهاز الهضمي.


  التحكم في الوزن


على الرغم من أن زيت الزيتون غني بالسعرات الحرارية، إلا أن الدهون الصحية فيه تعزز الشعور بالشبع والامتلاء لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية ويدعم الحفاظ على وزن صحي عند تناوله باعتدال.
 

زيت الزيتون فوائد زيت الزيتون السكر سكر الدم التحكم في الوزن التدهور المعرفي الدماغ القلب

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