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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

2898 قطعة أرض.. مواعيد القرعات العلنية للطرح السابع لبرنامج «مسكن»

أراضي الإسكان
أراضي الإسكان
قسم الخدمات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل ومواعيد إجراء القرعات العلنية اليدوية لتخصيص الأراضي السكنية ضمن الطرح السابع من برنامج «مسكن».

تفاصيل موعد إجراء القرعات العلنية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجراء القرعات العلنية اليدوية لتخصيص 2898 قطعة أرض سكنية سينطلق بدءاً من يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر وحتى الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026.

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وأوضحت أن هذا الطرح يأتي حرصاً من الدولة على إتاحة الفرص بالمدن الجديدة وفق قواعد منظمة تحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين الذين استوفوا الشروط خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 10 سبتمبر 2026.

39219 عميلاً مستوفياً للشروط للمنافسة على الأراضي

من جانبه، أشار الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى أن إجمالي عدد العملاء المستوفين للشروط في الطرح السابع من برنامج «مسكن» بلغ 39219 عميلاً. وتجرى القرعة العلنية بينهم لتخصيص قطع الأراضي بمستوياتها المختلفة (المتميز والمتوسط) بناءً على المدن التي تقدموا للحجز بها.

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والجدول الزمني لتوزيع القرعات على المدن الجديدة

أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الجدول الزمني لإجراء القرعات كالتالي:

الأحد 22 نوفمبر 2026: مدن الشروق، وبرج العرب الجديدة، والعبور الجديدة، و15 مايو.

الإثنين 23 نوفمبر 2026: مدن الفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، حدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة.

ازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

الثلاثاء 24 نوفمبر 2026: مدن أسيوط الجديدة، وحدائق العاشر، والسويس الجديدة.

الأربعاء 25 نوفمبر 2026: مدن طيبة الجديدة، وبدر، والسادات، وناصر الجديدة (غرب أسيوط)، وأخميم الجديدة.

مقر الحضور وآليات المتابعة بشفافية تامة

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التزامها التام بإتاحة كافة المعلومات لتعزيز الثقة في منظومة الطرح والتخصيص؛ حيث تُعقد القرعات في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الصالة المغطاة رقم (1) بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع إتاحة الدخول لمن يرغب من الحاجزين عبر بوابة رقم (3).

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ولإتاحة متابعة سهلة وشفافة للمراحل المختلفة، يتم بث أحداث القرعة مباشرة عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية للمتقدمين توضح موعد ومكان إجراء القرعة الخاصة بكل منهم.

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