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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. حصر الأراضي غير المستغلة لإقامة معارض بأسعار مخفضة بمغاغة وبني مزار وأبوقرقاص

محافظ المنيا خلال لقاء خدمة المواطنين
محافظ المنيا خلال لقاء خدمة المواطنين
ايمن رياض

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين بأهالي مراكز مغاغة وبني مزار وأبو قرقاص، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم في مختلف القطاعات الخدمية، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستعرض اللقاء عددًا من المطالب المتعلقة بالبنية التحتية ورصف الطرق وتوصيل المرافق وتحسين خدمات النقل والمواقف، إلى جانب قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، حيث وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما وجّه رؤساء المراكز والمدن بحصر قطع الأراضي غير المستغلة، تمهيدًا لإقامة معارض ومنافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وفي مركز مغاغة، وافق المحافظ على طلب أهالي قرية نزلة دهروط بإنشاء حضانة أزهرية، مع عرض الطلب على المجلس التنفيذي، نظرًا لبُعد أقرب حضانة بنحو 3 كيلومترات، كما كلّف هيئة الأبنية التعليمية بسرعة إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية برطباط، مؤكدًا العمل على إنهاء أزمة الكثافات الطلابية بالمرحلة الأساسية بنهاية عام 2027. واستجاب لعدد من المطالب الأخرى، شملت معاينة ضعف المياه بشارع الشيخ مبارك بعزبة قرارة، ودراسة إعادة بناء منزل سيدة آيل للسقوط بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، فيما أشاد أهالي برطباط بتخصيص بيت ثقافى يضم مكتبة بها 5 آلاف كتاب، مطالبين بضمها إلى قصور الثقافة، ودعوا المحافظ لحضور نهائي دورة رياضية تضم 64 قرية تحت شعار «لا للمخدرات».

وفي مركز بني مزار، وجّه المحافظ بفحص طلب إنشاء جناح جديد بمدرسة دير السنقورية، ومعاينة قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة بقرية ساقولا لإقامة مجمع مدارس، إلى جانب دراسة تخصيص أرض بعزبة ابو جمعة لإنشاء مدرسة تخدم نحو 7 آلاف نسمة، كما كلّف الوحدة المحلية بتوفير ماكينة صراف آلي ومكتب بريد على قطعة أرض تبرع بها الأهالي بقرية دير السنقورية. ووجّه كذلك بسرعة تغذية طريق صندفا – دير السنقورية بالأسلاك الكهربائية وإنارته، وتركيب أعمدة إنارة وتوصيل عدادات الكهرباء بشارع صلاح المحامي بقرية ساقولا ومنطقة شرق كوبري عمر بقرية الجرنوس، مع تمهيد وإنارة طريق صندفا – ساقولا.

وبشأن مطالب أهالي مركز أبوقرقاص، وجّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بدراسة أسباب غلق مدرسة الفصل الواحد بعزبة الحاج محمود والعمل على تذليل المعوقات لإعادة تشغيلها، كما كلّف شركة الكهرباء والوحدة المحلية بإنارة طريق المطاهرة القبلية بالكامل. وفي ملف الحماية الاجتماعية، وجّه بدراسة استحقاق إحدى الحالات للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الأولى بالرعاية، وتوفير فرصة عمل لأحد الشباب بالقطاع الخاص، وتركيب سقف لمنزل إحدى الأسر المستحقة بقرية جريس.

الأولي بالرعاية 

وعلى هامش اللقاء، حرص اللواء كدواني على تقديم مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الأولى بالرعاية، ووجّه بتوفير الأدوية اللازمة للمرضى غير القادرين، كما وافق على ترخيص 3 أكشاك لتوفير مصدر رزق ثابت، وتقديم مساعدة مالية لسداد قرض لأحد المواطنين، إلى جانب توفير كرسي متحرك لإحدى الحالات الإنسانية، تأكيدًا على اهتمام المحافظة بالجوانب الاجتماعية والإنسانية، وحرصها على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
 

محافظ المنيا خدمة المواطنين الحالات الانسانية معارض السلع حصر الأراضي

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