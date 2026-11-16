تريزيجيه: هدفنا الفوز على مالاوي.. والمباراة ستكون صعبة لهذا السبب

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، على صعوبة مباراة مالاوي المرتقبة، في تصفيات أمم أفريقيا 2027.

ويحل منتخب مصر ضيفا على مالاوي، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027.

وقال تريزيجيه في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "فوزنا في المباراة الماضية كان مهما لنا، وحققنا الانتصار بنتيجة كبيرة، وفريق مالاوي محترم".

وأضاف: "مباراة الغد ستكون صعبة، بسبب رغبة منتخب مالاوي في تحقيق الفوز، إذ تعد المباراة آخر فرصة لهم في المنافسة على الصعود، ولكن هدفنا الفوز".

وتابع: "المباراة الماضية وصلنا إلى المرمى كثيرا، وكان من الممكن أن نسجل عدد أهداف أكتر، لكن تمكنا من تسجيل 5 أهداف".

وختم: "علي ماهر اشتغل معانا لوقت قليل، ولكن قدرنا ننفذ أفكاره، والقادم سيكون أفضل".