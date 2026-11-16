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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سرق شنطتي فيها 4000 جنيه مصاريف ولادي.. سيدة تستغيث من زوجها بعد رفعها قضية خلع

سيدة تستغيث
سيدة تستغيث
علا محمد

أطلقت سيدة استغاثة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بتوفير الحماية لها ولأطفالها من زوجها، الذي رفعت ضده دعوى خلع، مؤكدة أنه يهددها باستمرار بإنهاء حياتها، ويتعدى عليها بالضرب، ولا ينفق على أبنائه، بحسب روايتها.

وقالت السيدة في مقطع فيديو متداول، باكية: "جالي الشغل وسرق كل الفلوس اللي كانت في شنطتي وجابلي كلب قدام البيت وقطع عني الكهرباء وأخد بنتي وبيهددني.. أنا مش عايزة منه أي حاجة، كل اللي بطلبه يبعد عني وعن عيالي ويسيبنا في حالنا".

وأضافت أنها حررت ضده عدة محاضر، لكنها أكدت أنه لا يزال يلاحقها ويستغل وجودها بمفردها للتهجم عليها.

وأوضحت أن زوجها ذهب إلى مكان عملها واستولى على حقيبتها التي كانت تحتوي على 4 آلاف جنيه، وهي كل ما تملكه لتوفير مصاريف أطفالها.

وأشارت السيدة إلى أن زوجها يتعمد قطع الكهرباء عنها، ويحضر كلبًا أمام منزلها لإخافتها، فضلًا عن تعديه عليها بالضرب والسب.

اتهامات بتعاطي المخدرات وخطف طفلتهما

واتهمت السيدة زوجها بتعاطي المواد المخدرة، وخطف طفلتهما، مؤكدة أنها تخشى على حياتها وحياة أبنائها من تصرفاته.

وقالت: «بيهددني بالقتل، ومش بيصرف على عياله، وأنا مش عايزة منه حاجة غير إنه يبعد عننا».

وطالبت السيدة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لها ولأطفالها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد زوجها، بعدما فشلت محاولاتها في إبعاده عنها رغم تحرير المحاضر ضده.

سيدة استغاثة استغاثة مؤثرة يتعدى عليها بالضرب الجهات المعنية

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