التنظيم والإدارة بأسوان تنظم ندوة تدريبية لتطوير مهارات إعداد المكاتبات الرسمية والتدقيق اللغوي

افتتح الدكتور عماد عبد الفتاح مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، فعاليات الندوة التنشيطية المجانية بعنوان " الأسلوب العلمى لإعداد المراسلات والمكاتبات الرسمية والتدقيق الإملائى " ، وذلك بمقر المديرية .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتطوير الأداء المؤسسى ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .

تدريب نظرى وعملى لتجويد المكاتبات الرسمية

واستهل مدير المديرية الفعاليات بالترحيب بالمشاركين من مختلف مديريات الخدمات ، مؤكداً على أهمية التدريب المستمر فى تنمية المهارات الوظيفية ، وتحسين أساليب العمل ، وضمان دقة صياغة المخاطبات الرسمية وسلامتها اللغوية بما يعكس المستوى المهني اللائق بالجهاز الحكومى .

جهود متنوعة

وتتضمن الندوة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول الأسس العلمية لإعداد المراسلات ، ومهارات الصياغة الإدارية ، والتدقيق الإملائى واللغوى بما يسهم فى توحيد أساليب الكتابة الرسمية والحد من الأخطاء ورفع جودة المخرجات الإدارية .

الاستثمار فى العنصر البشري

وتأتى الندوة ضمن جهود مديرية التنظيم والإدارة بأسوان لتنمية قدرات العاملين ، وتعزيز ثقافة الإتقان والتميز ، والارتقاء بكفاءة منظومة العمل الإدارى بما يدعم تطوير الأداء المؤسسى وتحسين مستوى الخدمات الحكومية .



تستهدف الندوة بناء كوادر إدارية أكثر كفاءة واحترافية ، قادرة على إعداد مكاتبات رسمية دقيقة وسليمة بما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل الحكومى .