استطلاع: تراجع تأييد الكنديين لاتفاق تجاري مع واشنطن يبقي الرسوم الجمركية

أظهر استطلاع جديد أجرته شركة نانوس للأبحاث بتكليف من شبكة "سي تي في نيوز" أن معارضة الكنديين لأي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يتضمن الإبقاء على رسوم جمركية على السلع الكندية آخذة في الازدياد، إذ أيد 33.3% فقط من المشاركين مثل هذا الاتفاق، مقارنة بـ41% في استطلاع مماثل أجري في أغسطس 2025.

وقالت شخصيات وخبراء مشاركون في ملف العلاقات التجارية بين البلدين إن الكنديين أصبحوا أكثر انفتاحا على تنويع شركائهم التجاريين في ظل تنامي الاهتمام الدولي بكندا، إلا أن الواقع الاقتصادي لا يزال يجعل الولايات المتحدة الشريك التجاري الأهم، حيث تتجه نحو 70% من الصادرات الكندية إلى السوق الأمريكية.

وفي الوقت الذي استؤنفت فيه المفاوضات التجارية بين أوتاوا وواشنطن خلال الأسابيع الأخيرة، أعرب السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.

كما أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن المباحثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحرزت تقدما، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا لكنه لم ينجز بعد.

ويرى خبراء أن العودة إلى مرحلة "الرسوم الصفرية" تبدو غير مرجحة، مع ترسخ الرسوم الجمركية كجزء من السياسة التجارية الأمريكية الحالية.

ومع ذلك، يؤكدون أن التوصل إلى اتفاق يوفر قدرا أكبر من اليقين للشركات والمستثمرين قد يكون أكثر أهمية من السعي لإلغاء جميع الرسوم، نظرا لما يسببه استمرار الغموض من تأثيرات سلبية على الوظائف والاستثمارات في كندا.