التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيدة مريم عذرا أحمد، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والأسرة بجمهورية المالديف، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي استضافته القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2026، هدف اللقاء تعزيز التعاون بين الجانبين فى دعم وتمكين المرأة.



وأكدت المستشارة أمل عمار أن ما تحققه المرأة المصرية من مكتسبات يأتي بفضل الدعم الكبير والمساندة المستمرة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي جعل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات أولوية وطنية، مشيرة إلى حرص المجلس على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

ومن جانبها، استعرضت الوزيرة مريم عذرا أحمد جهود بلادها في دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، والنهوض بأوضاعها ، كما أعربت عن تطلعها للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات دعم المرأة والإصلاح التشريعي.