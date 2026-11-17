شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق: 16/11/2026 أحداث متنوعة.

بحث المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، مع الدكتور عمر حمزة، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون محو الأمية، نتائج تنفيذ مبادرة «لا أمية مع تكافل»، وآليات تطوير العمل بها والتوسع في أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.

https://www.elbalad.news/7183251

جهود متنوعة



تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال التطوير الجارية داخل إستاد أسوان الرياضى ، والتى تنفذها شركتا " إستادات للإستثمار الرياضى " ومجموعة أندية " سيتي كلوب " ، وشملت حمام السباحة وأرضية الملعب وغرف خلع الملابس وغيرها ، وذلك في إطار جهود الإرتقاء بالبنية التحتية الرياضية وتطوير المنشآت بما يتواكب مع تطلعات أبناء المحافظة، ويسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية أمام الشباب والنشء.

https://www.elbalad.news/7183246

حرص محافظ أسوان على لقاء عدد من الأفواج السياحية أثناء جولتهم بالسوق السياحي القديم لشراء العاديات والمنتجات البيئية والمشغولات اليدوية، حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة أسوان وما تتمتع به من مقومات أثرية وسياحية متنوعة.

كما استمع المحافظ إلى مطالب واحتياجات عدد من المواطنين الذين التقاهم خلال الجولة، موجهًا بسرعة دراستها والعمل على تلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

https://www.elbalad.news/7183258

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال تطوير ورفع كفاءة الملعب الفرعى لكرة القدم باستاد أسوان الرياضي.

يأتى ذلك في ضوء مستهدفات رؤية “مصر 2030” في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بقطاع الرياضة، ورؤية “أسوان 2040” للاستثمار في رأس المال البشري.

https://www.elbalad.news/7183247