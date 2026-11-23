كشف تحقيق صحفي نشره موقع "TechCrunch"، عن تعرض بعض المستخدمين لنوبات من الغثيان والدوار والصداع الخفيف عند الانتقال إلى شاشات التلفزيون الكبيرة المزودة بتقنية "OLED"، رغم الجلوس على مسافة مشاهدة مناسبة.

سر الشعور بالغثيان أمام شاشات OLED الكبيرة

أوضح التقرير أن الكاتب قام بترقية تلفزيونه الذكي القديم مقاس 55 بوصة من شركة "TCL" إلى تلفزيون "LG evo C4" مقاس 65 بوصة بتقنية "OLED" التي تعتمد على ملايين وحدات الإضاءة الذاتية لتقديم ألوان وتباين أعلى، لكنه فوجئ بشعور مفاجئ بالغثيان استمر لساعات وتبعه صداع توتري أثناء مشاهدة فيلم بدقة "4K".

ورصد الموقع تجارب مماثلة لمستخدمين على منصة "Reddit" اشتكوا من الدوار والغثيان بعد شراء شاشات جديدة مثل "LG C2" أو شاشة "TCL" مقاس 85 بوصة، رغم عدم تفعيل إعدادات تنعيم الحركة والجلوس على مسافة 9 أقدام، وهو ما يرجحه التقرير إلى عدم اعتياد العين على تتبع الحركة السريعة عبر مساحة عرض واسعة دفعة واحدة.

نصائح مهمة قبل شراء تلفزيون 65 بوصة أو أكبر

لفت التقرير، إلى أن هذه الأعراض الجسدية اختفت تماماً بعد بضعة أيام بمجرد اعتياد العين على أبعاد الشاشة الجديدة، لتتحول التجربة إلى مشاهدة سينمائية فائقة الجودة بفضل خيارات تخصيص الألوان ووضع صانع الأفلام (Filmmaker Mode) الذي يعرض المشاهد وفق إعدادات المخرج الأصلية.

وبحسب ما ذكره الموقع، يحتاج المشترون إلى مراعاة مساحة الغرفة قبل اقتناء شاشة مقاس 65 بوصة حتى لا تطغى على المكان، مع الاستعانة بشخص آخر عند التركيب نظراً لحجم الشاشة العريض وغياب تعليمات التثبيت التفصيلية في الصندوق لتجنب خدشها أو إتلافها.