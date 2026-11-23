تضمن مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري حزمة من العقوبات القانونية لمواجهة المخالفات التي قد تشهدها السوق العقارية.

يأتي ذلك في إطار حماية حقوق المواطنين والمشترين، والحد من الممارسات غير القانونية التي قد تعرض أموالهم للخطر.

الحبس والغرامة

ونص مشروع القانون على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في عدد من المخالفات المرتبطة بممارسة النشاط العقاري.

وتشمل المخالفات التي حددها المشروع الإعلان المضلل عن المشروعات العقارية، وتقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة إلى الجهات المختصة، فضلًا عن ممارسة أنشطة التسويق العقاري أو تحصيل الأموال دون الحصول على القيد المطلوب، بما يضمن إخضاع العاملين في القطاع للضوابط القانونية المنظمة للنشاط.

كما امتدت العقوبات إلى حالات إعاقة أعمال التفتيش والرقابة التي تجريها الجهات المختصة، أو الامتناع عن تقديم المستندات والبيانات المطلوبة، في إطار تعزيز قدرة الجهات الرقابية على متابعة أنشطة الشركات والمطورين والتحقق من مدى التزامهم بأحكام القانون.

وتأتي هذه العقوبات في إطار توجه مشروع القانون نحو وضع إطار تنظيمي أكثر إحكامًا للسوق العقارية، ومواجهة الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل المشترين أو الإضرار بمصالحهم، خاصة في ظل تعدد المشروعات العقارية وتنوع أنشطة التطوير والتسويق والتحصيل.

جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة في السوق العقارية، من خلال ربط ممارسة الأنشطة العقارية بضوابط واضحة، وإلزام الشركات والمطورين بتقديم بيانات دقيقة، بما يحد من فرص التلاعب ويضمن توافر المعلومات اللازمة أمام المواطنين قبل اتخاذ قرارات الشراء والتعاقد.