أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن الموقف المصري الرافض لفتح الحدود أمام تهجير الفلسطينيين، تمثل شهادة مهمة على صلابة الموقف المصري وثباته أمام الضغوط التي تعرضت لها القاهرة خلال الحرب على قطاع غزة، مشددا على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اختارت الوقوف إلى جانب الحق والتمسك بالمبادئ، ولم تساوم يوما على حقوق الشعب الفلسطيني أو تتخل عن مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال جرجس لاوندي إن مصر تتعامل بشرف في زمن قل فيه الشرف، وإن المواقف الحقيقية للدول تظهر في أوقات الأزمات والاختبارات الصعبة، وليس في الشعارات والتصريحات، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ موقفا وطنيا وتاريخيا واضحا برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، رغم ما تعرضت له الدولة المصرية من ضغوط ومحاولات لدفعها إلى قبول سيناريو التهجير القسري.

وأضاف لاوندى، أن شهادة بايدن تعيد التأكيد على أن الموقف المصري لم يكن مجرد موقف سياسي عابر، وإنما كان موقفا مبدئيا يستند إلى احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب، وإدراك خطورة تصفية القضية الفلسطينية من خلال اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، مشيرا إلى أن قبول هذا المخطط كان سيشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري والعربي، فضلا عن كونه جريمة في حق الشعب الفلسطيني وتاريخه وحقوقه المشروعة.

وشدد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، على أن الرئيس السيسي أثبت أن مصر لا يمكن أن تفرط في ثوابتها أو تسمح بأن تكون طرفا في أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأن الحفاظ على أمن مصر القومي وحقوق الشعب الفلسطيني كانا حاضرين بقوة في كل تحركات الدولة المصرية، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو الإنساني.



واقترح النائب جرجس لاوندي إطلاق تحرك دبلوماسي وإعلامي لتوثيق التصريحات المنسوبة إلى بايدن بشأن رفض مصر تهجير الفلسطينيين، وجمع الشهادات والتصريحات الدولية التي تؤكد حقيقة الضغوط التي تعرضت لها القاهرة، وتحويلها إلى وثيقة سياسية وإعلامية يتم تقديمها إلى المؤسسات البرلمانية الدولية والمنظمات المعنية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، بما يسهم في كشف حقيقة الموقف المصري أمام الرأي العام العالمي.

وأوضح النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن هذه الوثيقة يجب أن تتضمن أيضا توثيقا للموقف المصري الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية والدفع نحو التوصل إلى تسوية سياسية عادلة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، على أن التاريخ سينصف المواقف التي انحازت إلى الحق، وأن مصر لم تبحث عن مكاسب مؤقتة أو حسابات ضيقة، بل تمسكت بمبادئها ومسؤولياتها، قائلا: «ستظل مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذجا للدولة التي تعرف قيمة الشرف الوطني، وتدرك أن الأوطان لا تباع ولا تساوم على حساب المبادئ، وأن رفض تهجير الفلسطينيين لم يكن مجرد قرار سياسي، بل موقف تاريخي سيظل شاهدا على شرف الدولة المصرية وصلابة قيادتها».