أدان النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، العمل الإرهابي الذي استهدف عددًا من السفن في ميناء بنغازي بدولة ليبيا الشقيقة، معربًا عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة لكافة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، وتهدد سلامة المنشآت الحيوية والمرافق الاستراتيجية.

وأكد أبو هميلة، أن استهداف السفن والموانئ والمنشآت البحرية يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، ولا يقتصر تأثيره على الجانب الأمني فقط، بل يمتد ليشمل حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ويزيد من حدة التوترات التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أن حماية المنشآت الحيوية مسؤولية وطنية تتطلب تضافر كافة الجهود والإمكانات.

مصر ترفض بشكل قاطع جميع صور الإرهاب والعنف والتخريب

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع جميع صور الإرهاب والعنف والتخريب، وتؤكد دائمًا دعمها الكامل للدولة الليبية الشقيقة في مواجهة التحديات الأمنية، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدد أبو هميلة، على أن أمن واستقرار ليبيا يمثلان ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن ما تتعرض له ليبيا من تهديدات يستوجب موقفًا عربيًا موحدًا ومسؤولًا، يقوم على رفض التدخلات الخارجية، ومساندة المؤسسات الوطنية الليبية، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة الليبية.

وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية، أن مواجهة الإرهاب لم تعد مسؤولية دولة بعينها، وإنما تتطلب تنسيقًا وتعاونًا إقليميًا ودوليًا واسعًا، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وملاحقة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف نشر الفوضى وزعزعة استقرار الدول.

واختتم النائب محمد صلاح أبو هميلة، تصريحاته بالتأكيد على تضامن مصر الكامل مع الشعب الليبي الشقيق في مواجهة الإرهاب، داعيًا إلى تكاتف الجهود العربية والدولية لحماية أمن ليبيا واستقرارها، والحفاظ على مقدراتها ومؤسساتها الوطنية، بما يعزز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.