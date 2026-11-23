تواصل الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب تنفيذ حملات النظافة اليومية بمختلف المناطق، لرفع المخلفات والأتربة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف أعمال النظافة والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

حملات ميدانية بمختلف الشوارع

وبناءً على تعليمات المهندسة نور الهدى محمد أنور، رئيس مدينة رأس غارب، انتشرت فرق قطاع النظافة ميدانيًا بعدد من شوارع المدينة، لرفع تجمعات القمامة والمخلفات والأتربة، إلى جانب تمهيد الطرق ومواصلة الأعمال اليومية المقررة بكل منطقة، تحت إشراف مدير النظافة بالوحدة المحلية.

نقل المخلفات إلى المقلب العمومي

وشملت الأعمال نقل المخلفات إلى المقلب العمومي بالمدينة، للحد من تراكمها والحفاظ على نظافة الشوارع، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام حملات النظافة وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بمدينة رأس غارب.