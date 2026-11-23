في أقصى الجنوب اللبناني ، تحديدا في بلدة تبنين ، تقف حكاية إنسانية تختصر جانبا بالغ القسوة من مأساة الحروب في المنطقة ، حيث تعيش عشرات الفتيات هناك خلف جدران دار الأيتام مشاعر الفقد والحرمان ولكنهن لازلن يتمسكن بحقهن في البقاء ، رغم أن مشاهد الدمار أصبحت متكررة وعادية في هذه المنطقة جراء ما يحدث من انتهاكات من جانب دولة الاحتلال

المأساة الحقيقية أن هذا المكان أنُشئ ليكون ملاذا أمنا للأطفال لم يكن بمنأى عن الحرب ، فقد تعرض لأضرار جسيمة خلال حرب 2024 ، أمّا عن عناية سلطان وملاك سلطان فهما طفلتان فقدتا والدهما الذي كان يعمل مسعفا في غارة إسرائيلية في مارس الماضي ويحلمان بممارسة الطب ، فتلك القصة تتجاوز حدود لبنان لأن اغتيال الطفولة أصبح نتيجة طبيعية اثر الحرب والصراعات في المنطقة ، فمأساة دار الأيتام تلك تضع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية كلها أمام مسؤولية حقيقية ،

وهنا يجب أن نرى المشهد من زاوية أخرى ؛ الأهالي في جنوب لبنان خاصة القرى الحدودية ينظرون إلى قوات اليونيفيل باعتبارها وجودا دوليا يوفر قدرا من الحماية والرقابة والشهادة على ما يحدث على الأرض وليس فقط مجرد عسكرية ، فوجودها يطمئنهم ويمثل نوعا من الردع المعنوي والسياسي ، كما إن دور تلك القوات الدولية يدعم انتشار الجيش اللبناني ويدعم وصول المساعدات الإنسانية ويسهل وصولها ومراقبة الخط الأزرق ، ولكن واشنطن ترى أن استمرار اليونيفيل بصيغتها الحالية لم يعد يحقق أهدافه ولكن في حقيقة الأمر أنه بخروج اليونيفيل سيكون سكان الجنوب في مواجهة مباشرة مع واقع أمنى شديد التعقيد والذي تم إقراره بحلول 31 ديسمبر 2026 وبدء انسحاب منظم خلال عام 2027 فهذا القرار يأتي على الهوى الإسرائيلي ، ليزيد من التوغل البري والخروقات أكثر فأكثر .

هل أصبح المشهد بهذا السوء في جنوب لبنان ؟ أن يكون أمل أهالي الجنوب في قوي دولية تحميهم من بطش دولة الاحتلال وتزيد مخاوفهم برحيل تلك القوة العسكرية الأممية ؟ هل أصبحت المظلة الدولية هي طوق النجاة الوحيد ؟

ومن ثم ، علينا أن نسأل كيف يمكن الانتقال من مرحل الرقابة الدولية إلى مرحلة تولى الدولة مسؤوليتها الأمنية بشكل كامل وتوفر الأمن والأمان لشعبها دون مظلة دولية في ظل استمرار التوترات والتعديات الإسرائيلية .

لذا على كل الدول العربية، مساعدة لبنان بالسياسات الأمنية اللازمة لبسط سيطرتها ودارسة المشهد بشكل كامل وحصر السلاح بيد الدولة ورسم خطة من مراحل لكيفية بسط السيطرة الكاملة على الأراضي اللبنانية ومواجهة الطائفية والفصائل المسلحة ثم مواجهة دولة الاحتلال.

عاشت لبنان حرة وسيدة ومستقلة