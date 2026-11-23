شن حازم إمام نجم الزمالك السابق، انتقادات قوية على أداء النادي الأهلي، عقب خسارته أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد حازم إمام، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، أن الأهلي فقد شخصيته المعروفة داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق لم يعد قادرًا على صناعة رد فعل قوي أو تهديد المنافسين، حتى لو امتدت المباراة لعدة أيام.

وقال حازم إمام إن لاعبي الأهلي يعانون من تراجع واضح على المستويين البدني والتكتيكي، متسائلًا عن طبيعة التدريبات التي خاضها الفريق خلال فترة التوقف، مضيفًا أن التراجع للدفاع وعدم الضغط على المنافس منذ بداية المباريات لا يتناسب مع هوية النادي الأهلي.

وأضاف أن الأهلي اعتاد على المبادرة والضغط والبحث عن الفوز حتى اللحظات الأخيرة، وليس التراجع إلى الخلف طوال المباراة، موضحًا أن هذا الأسلوب قد يكون مقبولًا في بعض المواجهات خارج الأرض أو في نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكنه لا يليق بطريقة لعب الفريق في مبارياته المعتادة.

وتابع حازم إمام انتقاداته متسائلًا عن سبب خوف لاعبي الأهلي من المنافسين، مؤكدًا أن الفريق يمتلك تاريخًا كبيرًا وإمكانات تجعله الطرف الذي تخشاه الفرق الأخرى، وليس العكس.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فكر حسين عموتة لا يتناسب مع طبيعة النادي الأهلي، قائلًا إن الفريق أصبح يلعب بحذر مبالغ فيه ويتراجع باستمرار إلى الخلف، وهو ما لا يعبر عن الشخصية المعروفة للأحمر.

وكان بيراميدز قد حقق فوزًا ثمينًا على الأهلي بهدفين دون رد، حيث تقدم كريم حافظ بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة بالعلامة الكاملة من 9 مباريات، معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.