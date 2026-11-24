يحتاج الطلاب الذين يمارسون الرياضة بشكل مكثف إلى نظام غذائي متوازن يساعدهم على الحفاظ على مستويات الطاقة، ودعم نمو العضلات، وتعويض السوائل والعناصر الغذائية التي يفقدها الجسم أثناء التمارين، خاصة مع الجمع بين المجهود البدني والتحصيل الدراسي.

ولا يعتمد النظام الغذائي للطالب الرياضي على زيادة البروتين فقط، بل يجب أن يتضمن الكربوهيدرات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، مع توزيع الوجبات على مدار اليوم بما يتناسب مع مواعيد الدراسة والتمرين.

وجبة الإفطار.. بداية يوم مليئة بالطاقة

تعد وجبة الإفطار من الوجبات المهمة للطالب الرياضي، إذ تساعد على توفير الطاقة اللازمة للنشاط البدني والذهني، ويمكن أن تتكون من:

بيضة مسلوقة أو قطعة جبن.

رغيف خبز بلدي أو توست.

كوب لبن.

ثمرة فاكهة مثل الموز أو التفاح.

سناك المدرسة للحفاظ على النشاط

يمكن تقديم وجبة خفيفة للطالب خلال اليوم الدراسي، مثل ساندويتش جبن أو زبادي مع الفاكهة، أو حفنة من المكسرات المناسبة لعمره، لتوفير الطاقة والمساعدة على تجنب الشعور بالجوع والإرهاق.

الغداء.. البروتين والكربوهيدرات لدعم العضلات

يجب أن تحتوي وجبة الغداء على مصدر للبروتين والكربوهيدرات والخضراوات، ومن الاختيارات المناسبة:

صدور الدجاج أو اللحوم أو السمك.

الأرز أو المكرونة أو البطاطس.

الخضراوات المطبوخة والسلطة الخضراء.

وتساعد الكربوهيدرات على توفير الوقود اللازم للتمارين، بينما يساهم البروتين في بناء الأنسجة العضلية وإصلاحها بعد المجهود البدني.

ماذا يأكل الطالب قبل التمرين؟

يفضل تناول وجبة خفيفة قبل التمرين بساعة إلى ساعتين، حسب حجم الوجبة وموعد التدريب، مثل الموز أو ساندويتش الجبن أو الخبز مع العسل، مع تجنب الوجبات الدسمة التي قد تسبب الشعور بالثقل أثناء الحركة.

وجبة ما بعد التمرين.. لتعويض الجسم

بعد الانتهاء من التمرين، يحتاج الجسم إلى السوائل والطاقة والعناصر الغذائية اللازمة للتعافي، ويمكن تناول:

كوب لبن أو زبادي.

ساندويتش جبن أو بيض.

ثمرة فاكهة.

وإذا كان موعد العشاء قريبًا، يمكن أن تكون وجبة العشاء المتوازنة هي وجبة التعافي الأساسية.

العشاء.. لا تتجاهل هذه الوجبة

من المهم ألا يتجاهل الطالب الرياضي وجبة العشاء، خاصة بعد التدريبات الشاقة، ويمكن أن تتكون من البطاطس أو الخبز مع البيض أو الجبن، إلى جانب الزبادي والخضراوات.

نصائح غذائية مهمة للطلاب الذين يمارسون الرياضة

شرب الماء بانتظام قبل التمرين وأثناءه وبعده.

عدم ممارسة الرياضة لفترات طويلة دون تناول الطعام المناسب.

الحصول على قسط كافٍ من النوم لدعم التعافي والنمو.

تنويع مصادر البروتين بين البيض واللحوم والدجاج والأسماك والبقوليات.

عدم الاعتماد على المكملات الغذائية أو مشروبات الطاقة دون توجيه طبي.

زيادة كمية الطعام وفقًا لعمر الطالب ومرحلة نموه وشدة التمرين ومدته.

ويجب مراعاة أن احتياجات الطفل أو المراهق الرياضي تختلف من شخص لآخر، لذلك لا يوجد جدول غذائي موحد يناسب جميع الطلاب، ويُفضل الاستعانة بأخصائي تغذية عند ممارسة تدريبات مكثفة أو يومية لتحديد الاحتياجات الغذائية المناسبة.