ترأس الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماع لجنة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، لمراجعة وتدقيق البيانات المسجلة على المنصة الوطنية لإمكانيات الدولة، والتأكد من جاهزيتها للاعتماد عليها في إدارة الأزمات والطوارئ وسرعة اتخاذ القرار.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة ماجدة حنا، نائب المحافظ، والمهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن، وهيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، ومحمد رياض، مدير مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب مديري المديريات ومسؤولي إدخال البيانات على المنصة.

مراجعة المعدات والمستشفيات ومحطات المياه

وتناول الاجتماع مراجعة البيانات المسجلة على المنصة مع مسؤولي المديريات، والتأكد من استكمالها وتحديثها واعتمادها وختمها من الجهات المختصة، بما يضمن أن تعكس قاعدة البيانات الإمكانيات الفعلية والمتاحة داخل نطاق المحافظة.

وشملت أعمال المراجعة بيانات المركبات والمعدات وحالتها، ومحطات المياه، والمدارس، والمستشفيات وأعدادها وإمكاناتها، فضلًا عن مختلف البيانات الواردة من المديريات والجهات المعنية، للتحقق من مدى مطابقتها للواقع والإمكانات المتاحة على أرض المحافظة.

المحافظ يشدد على دقة البيانات والالتزام بالمواعيد

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة التزام جميع المديريات ومسؤولي إدخال البيانات بأقصى درجات الدقة، مؤكدًا أهمية أن تكون المعلومات حقيقية وكاملة ومحدثة ومعتمدة ومختومة من الجهات المختصة، وأن تعكس الوضع الفعلي لكل جهة، محذرًا من عدم اكتمال البيانات أو إدراج معلومات غير دقيقة.

كما وجه بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإرسال البيانات وتحديثها، وعدم تأخر أي مديرية في استكمال بياناتها أو إجراء التعديلات المطلوبة، مع استمرار المراجعة الدورية كلما طرأ تغيير على الإمكانيات أو الموارد التابعة لكل جهة.

وأكد الاجتماع أن تحديث البيانات ودقتها يمثلان ركيزة أساسية في منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، بما يوفر معلومات موثوقة أمام متخذي القرار، ويساعد على حصر الإمكانيات المتاحة وتحديد مواقعها، وسرعة توجيهها بالشكل المناسب عند وقوع أي طارئ.