أُصيب شابان بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، دون وقوع وفيات.

تلقت مديرىة أمن الدقهلية إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق المنصورة الدولي.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع المصابين ونقلهما لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

أحمد محمد المتولي محمد، 22 عاما ، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباة ما بعد الارتجاج.

محمود عامر الشربيني عامر، 24 عاما ، بجرح قطعي بالشفاه الداخلية للفم، وجرح قطعي آخر بالجبهة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس وتحرر محضر بالواقعة وجار اخطار النيابه العامه.