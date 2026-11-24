لقي شاب يدعى مصطفى أ، يبلغ من العمر 35 عاما، مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثالث عشر بأحد العقارات بمنطقة كوتسيكا، التابعة لدائرة قسم شرطة المعادي، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تمهيدا لعرضه على الطب الشرعي.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات أن الشاب كان يصعد إلى أعلى العقار لإصلاح سلك الدش، إلا أنه اختل توازنه بشكل مفاجئ، ليسقط من الطابق الثالث عشر ويلقى مصرعه في الحال.

مناظرة الجثمان

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث جرت مناظرة الجثمان، وأصدرت تصريحا بالدفن، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.