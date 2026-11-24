تفقدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد عمرو مصطفى الرسمية للغات التابعة لإدارة نويبع التعليمية، وذلك لمتابعة مستوى الأداء داخل الفصول الدراسية، والوقوف على مدى الالتزام بالجدول المدرسي.

جاء ذلك بحضور ماجدة نوار، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، ووائل بخاتي، مدير إدارة نويبع التعليمية، وكان في استقبالهم حمادة بسيوني، مدير المدرسة.

واستهلت مدير المديرية جولتها بتفقد معرض الأنشطة الطلابية، واستمعت إلى شرح حول الأعمال المعروضة، مشيدة بإبداعات الطلاب وقدرتهم على إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى أعمال فنية متميزة، تعكس مواهبهم وابتكاراتهم، وتسهم في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

كما تفقدت الفصول الدراسية؛ لمتابعة انتظام الدراسة والتزام المعلمين والطلاب بالجدول اليومي، ووجهت الطلاب بضرورة الاهتمام بكتاب التقييمات، والاستعداد الجيد للامتحانات الشهرية نصف العام الدراسي.

وأكدت أن مصلحة الطلاب تأتي على رأس أولويات العاملين بقطاع التربية والتعليم، مشددة على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم التحصيل الدراسي وتسهم في تطوير العملية التعليمية.

وشملت الجولة تفقد قاعات رياض الأطفال، حيث أشادت بحسن تنظيمها وتفعيل الأنشطة التعليمية، من خلال استخدام استراتيجيات متنوعة تراعي الفروق الفردية بين الأطفال، وتساعد على تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

واستمعت الدكتورة وفاء رضا إلى عدد من الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب الموهوبون، تضمنت فقرات للإلقاء وأغنية وطنية واستعراضًا حركيًا قدمه أطفال رياض الأطفال، وأشادت بمستوى الأداء والمواهب الطلابية.

وأكدت مدير تعليم جنوب سيناء أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها، لما لها من دور في بناء شخصية الطلاب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، مشيرة إلى أن الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية تمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المتكاملة للطلاب.