ترأس الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، اجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية، بحضور الدكتور خميس محمد خميس، مشرف قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نوير، مشرف قطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء اللجنة.

وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية، وبحث آليات توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، ومناقشة احتياجات قطاعات الجامعة من التجهيزات، إلى جانب إعداد مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2027/2028.

وتناول الاجتماع متابعة الاستثمارات المدرجة بخطة مشروعات الجامعة، والوقوف على احتياجات الوحدات الجامعية من الأجهزة والتجهيزات، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة لدعم متطلبات العمل وتطوير البنية التعليمية والبحثية والإدارية، وفقًا للأولويات الفعلية.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس الجامعة، أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات الإستثمارية، والعمل على توفير التمويل اللازم لاستكمالها، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الإستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، مشددًا على الالتزام بتوجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق، وحسن إدارة الموارد المالية، وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية، دون الإخلال بجودة المشروعات أو متطلبات التطوير.

كما ناقشت اللجنة الإلتزام بمنشور دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين إستكمال المشروعات القائمة، وتلبية الإحتياجات الإستثمارية الضرورية، وتعظيم كفاءة إستخدام الموارد المتاحة.

ويأتي الاجتماع في إطار استراتيجية جامعة مدينة السادات لتعزيز كفاءة إدارة استثماراتها، وضمان استدامة مشروعاتها التطويرية، وترشيد الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو الأولويات التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والبحثية والإدارية.