أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه "سكاتك" النرويجية، و"نانو إتش تو أو" الكورية، و"فيوليا" الفرنسية يبرهن على نجاح الدبلوماسية الاقتصادية المصرية في جذب استثمارات نوعية تستهدف قطاعات المستقبل والأمن القومي.

وقال "محمود"، في بيان، إن إعلان شركة "سكاتك" النرويجية عن خطة لضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين يعكس حجم الثقة المتنامية لدى مجتمع الأعمال الدولي في مناخ الاستثمار بمصر، وفي جدوى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تطور البنية التحتية التي باتت قادرة على استيعاب مشروعات كبرى مثل مراكز البيانات الخضراء وأنظمة تخزين الطاقة.

توطين الصناعة المحلية في مجالات إنتاج مستلزمات

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة توطين الصناعة المحلية في مجالات إنتاج مستلزمات محطات التحلية ومكونات الطاقة المتجددة تمثل حجر الزاوية في تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الشراكات، مشيرًا إلى أن نقل التكنولوجيا الكورية والفرنسية والنرويجية المتطورة إلى السوق المصرية سيقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويوفر العملة الصعبة، ويخلق قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة بأيدٍ وكوادر مصرية.

وشدد على أن الربط بين مشروعات الطاقة النظيفة وتحلية المياه يمثل رؤية استباقية ذكية لمواجهة تحديات ندرة المياه وتغيرات المناخ، وتأمين احتياجات خطط التوسع العمراني والزراعي والصناعي في مصر، داعيًا إلى تذليل كافة العقبات الإجرائية أمام هذه التحالفات العالمية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ودخول هذه المشروعات حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.