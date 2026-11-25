تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية انتظام سير أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق بلبيس / الزقازيق وانشاء مطلع و منزل بمنطقة تل روزن من الطريق الاقليمي لربطة بطريق بلبيس / الزقازيق بتكلفة إجمالية ١٥٠ مليون جنيهاً وذلك في إطار خطة تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وفتح محاور مرورية جديدة بما يسهم في إيجاد السيوله المرورية امام حاجة السيارات.

أشار المحافظ الي أنه تم بدء تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق بلبيس / الزقازيق بطول ٢ كم مزدوج، وبعرض ١٨ متراً وبتكلفة تقديرية تصل ١٠٠ مليون جنيهاً حيث تم رفع المساحات بطول الطريق وعمل المُقايسات الفنية ورفع كافة المعوقات من على جانبى الطريق قبل البدء فى تنفيذ اعمال الرصف.

واوضح المحافظ انه تم بدء التجهيزات اللازمة لانشاء مطلع و منزل بمنطقة تل روزن من الطريق الاقليمي لربطة بطريق بلبيس / الزقازيق بطول ١.٥ كم،وبتكلفة تقديرية تصل ٥٠ مليون جنيهاً وذلك لربط الطريق الاقليمي بطريق بلبيس / الزقازيق مع مراعاة تنفيذ الاعمال بعيداً عن ساعات الذروة المرورية مع مراعاة توقيتات حركة اتوبيسات نقل العاملين بمصانع مدينة العاشر من رمضان ورفع نواتج الحفر أولاً بأول ، بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق وزيادة الطاقة الاستيعابية للطريق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز والمدن، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويُسهم في تيسير حركة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.