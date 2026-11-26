سجلت شركة ليب موتور الصينية إنجازا جديدا في مسيرتها داخل صناعة السيارات، بعدما أعلنت خروج السيارة رقم مليوني من خط الإنتاج بمصنعها للتصنيع الذكي في مدينة جينهوا يوم 19 نوفمبر، لتصبح أول شركة صينية ناشئة متخصصة في مركبات الطاقة الجديدة تصل إلى هذا المستوى من الإنتاج.

ويعكس هذا الإنجاز النمو المتسارع لـ ليب موتور الذي حققته الشركة خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى القدرات التصنيعية أو المبيعات والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على سياراتها وتنوع الطرازات التي تقدمها في مختلف الفئات.

وجاء الإعلان عن إنتاج مليوني سيارة بالتزامن مع تحقيق الشركة أداء تجاريا قويا خلال عام 2026، إذ سجلت عمليات التسليم العالمية في أكتوبر الماضي 106 الاف و127 سيارة، وهو أعلى مستوى شهري في تاريخها، كما تجاوزت حاجز 100 ألف سيارة للشهر الرابع على التوالي.

وبلغ إجمالي السيارات التي سلمتها ليب موتور خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 772 ألفا و666 سيارة، بزيادة سنوية وصلت إلى 65.88%، بما يعكس قدرتها على مواصلة التوسع في سوق شديدة المنافسة، خاصة مع دخول المزيد من الشركات الصينية والعالمية إلى قطاع السيارات الكهربائية والهجينة.

وتستند استراتيجية الشركة إلى تطوير التكنولوجيا بصورة مستقلة، مع الاعتماد على قدراتها الداخلية في البحث والتطوير وتصنيع نسبة كبيرة من المكونات، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على التحكم في الجودة وتكاليف الإنتاج، ويساعدها على تقديم تجهيزات وتقنيات متقدمة بأسعار تنافسية.

وتغطي مجموعة سيارات ليب موتور عدة فئات، تشمل A وB وC وD، بداية من السيارات المدمجة وحتى الطرازات الأكبر والأكثر تجهيزا، وتمثل سلسلتا C وD أكثر من نصف إجمالي الإنتاج التراكمي البالغ مليوني سيارة، فيما اقتربت المبيعات العالمية لسلسلة C وحدها من حاجز مليون سيارة.

كما تجاوزت المبيعات التراكمية لطرازي C10 وC11 حاجز 350 ألف سيارة، بينما يواصل الطراز B10 تعزيز حضوره ضمن قائمة السيارات الأكثر مبيعا للعلامة عالميا، وبدأ طراز B03X بدوره في جذب اهتمام الأسواق الخارجية منذ انطلاق طرحه خارج الصين خلال أكتوبر الماضي.

وترى ليب موتور أن الوصول إلى مليوني سيارة لا يمثل مجرد إنجاز إنتاجي، وإنما يعكس ثقة العملاء في المنتجات التي تقدمها، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين التكنولوجيا والجودة والعملية والقيمة مقابل السعر.

وتراهن الشركة خلال المرحلة المقبلة على استثمار قدراتها التصنيعية وتوسيع حضورها الدولي، مستفيدة من النمو المتواصل في الطلب على مركبات الطاقة الجديدة، إلى جانب تطوير منتجات تستهدف شرائح متنوعة من المستهلكين.

ويمنح هذا الإنجاز الشركة قاعدة صناعية وتجارية أكبر لمواصلة المنافسة عالميا، في وقت تسعى فيه العلامات الصينية إلى تعزيز حصتها في أسواق السيارات خارج حدودها المحلية.