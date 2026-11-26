كشفت أبحاث حديثة في مجال الأمن السيبراني عن مخاطر جديدة تواجه السيارات الحديثة المتصلة بالإنترنت، بعدما تمكن باحثان متخصصان من استغلال سلسلة ثغرات في الأنظمة الرقمية لإحدى شركات صناعة السيارات، للوصول إلى مركبات العملاء والتحكم في عدد من وظائفها عن بعد، بداية من مجرد معرفة رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

وتسلط الواقعة الضوء على تحول خطير في أساليب استهداف السيارات، إذ لم يعد الاختراق يتطلب بالضرورة الاقتراب من المركبة أو استخدام أجهزة متخصصة للتعامل مع المفاتيح الذكية، بل يمكن أن يبدأ من بيانات متاحة للعموم، ثم ينتقل عبر تطبيق الهاتف والخوادم الإلكترونية المرتبطة بالسيارة.

وبحسب تحقيق نشرته مجلة متخصصة في الأمن السيبراني، تمكن الباحث الأسترالي شوبهام شاه، مؤسس شركة Assetnote، بالتعاون مع الباحث الأمريكي سام كاري، من اكتشاف ثغرات أمنية في البنية الرقمية لشركة سيارات لم يكشف عن اسمها، أتاحت لهما الوصول إلى حسابات المالكين والتحكم عن بعد في مركباتهم داخل أستراليا وأمريكا الشمالية.

وبدأت عملية البحث عندما قرر شاه تحليل تطبيق أندرويد الخاص بسيارته الرياضية متعددة الاستخدامات، ليكتشف وجود بيانات اعتماد إدارية داخل ملفات JavaScript المدمجة بالتطبيق، وكانت هذه البيانات مخصصة نظريا لبيئة الاختبار، لكنها ظلت صالحة للاستخدام على خوادم الإنتاج الفعلية التي تدير حسابات العملاء.

ومع استخدام هذه البيانات، تمكن الباحثان من الوصول إلى أنظمة إدارة الهوية، واكتشاف نقاط ضعف إضافية سمحت بتجاوز بعض إجراءات الحماية، بما في ذلك المصادقة الثنائية MFA.

أما نقطة البداية التي مكنتهما من تحديد المركبات المستهدفة فكانت رقم اللوحة المعدنية، إذ تتيح بعض قواعد بيانات المركبات العامة في أستراليا الوصول إلى رقم تعريف السيارة VIN المكون من 17 خانة، والذي يرتبط بالبيانات المسجلة لدى الشركة المصنعة.

وبعد الوصول إلى بيانات تعريف المركبة، نجح الباحثان في استغلال ثغرات إعادة تعيين كلمات المرور وتجاوز التحقق الإضافي، لتوليد رموز وصول صالحة باسم أصحاب السيارات، وهو ما أتاح تنفيذ أوامر عن بعد كما لو كانا يستخدمان التطبيق الرسمي للمالك.

وشملت الوظائف التي أمكن التحكم بها فتح الأبواب وإغلاقها، وتشغيل المحرك وإيقافه، وإطلاق البوق، وتشغيل المصابيح الأمامية، إلى جانب الاطلاع على بيانات مهمة مثل موقع السيارة وعدد الكيلومترات ومستوى الوقود وضغط الإطارات.

وأشار الباحثان إلى أن استغلال الثغرات في النظام الأسترالي كان أسهل مقارنة بالنسخة المستخدمة في أمريكا الشمالية، بسبب اختلاف مستويات الحماية بين البنية الرقمية للخدمات في الأسواق المختلفة، وهو ما يكشف أن مستوى الأمان قد لا يكون موحدا حتى داخل الشركة المصنعة نفسها.

وأبلغ الباحثان الشركة بالثغرات في بداية عام 2026، لتتحرك الأخيرة بسرعة وتنجح في إصلاحها خلال نحو ساعتين من تلقي التقرير، مع تحديث بيانات الاعتماد المتأثرة. لكن شاه أشار إلى أن الباحثين لم يحصلوا على مكافأة مالية أو تقدير رسمي مقابل اكتشافهم.

ومن المهم التوضيح أن الاختراق لم يمنح الباحثين القدرة على التحكم في أنظمة التوجيه أو المكابح أو التسارع أثناء القيادة، وإنما اقتصر على وظائف التحكم عن بعد والبيانات المرتبطة بالمركبة، ومع ذلك، فإن فتح أبواب السيارات أو تشغيل المحركات دون علم أصحابها، فضلا عن إمكانية تتبع مواقعها، يمثل تهديدا حقيقيا للسلامة والخصوصية.

وتؤكد الواقعة أن أمن السيارات لم يعد مرتبطا فقط بمتانة الهيكل وأنظمة المكابح والوسائد الهوائية، بل أصبح يعتمد بصورة متزايدة على حماية التطبيقات والخوادم وقواعد البيانات التي تدير الاتصال بين السيارة وصاحبها.

كما تثير الحادثة تساؤلات حول ضرورة وضع معايير إلزامية أكثر صرامة للأمن السيبراني في السيارات الجديدة، خاصة مع التوسع السريع في تقنيات الاتصال والتحكم عن بعد.

فالسيارة المتصلة بالإنترنت أصبحت جزءا من منظومة رقمية متكاملة، وأي ضعف في أحد مكوناتها قد يتحول إلى مدخل لاختراق المركبة، حتى دون الاقتراب منها فعليا، وتبقى المشكلة الأكبر في احتمالية وجود ثغرات مشابهة داخل أنظمة أخرى لم يجر اكتشافها أو الإعلان عنها حتى الآن.