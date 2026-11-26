أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، امتلاك المنظومة الصحية المصرية إمكانات طبية وتقنيات حديثة وكوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع مختلف حالات الحروق، مشددًا على أن المستشفيات المصرية سبق لها التعامل مع حوادث وإصابات أكثر تعقيدًا، سواء داخل مصر أو من خلال استقبال مصابين من دول إقليمية مجاورة.

حادث الطريق الدائري

وأوضح وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد المصابين في حادث الطريق الدائري يتراوح بين 16 و17 حالة، من بينهم 10 مصابين تتراوح نسب الحروق لديهم بين 30% و40% من مساحة الجسم، لافتًا إلى أن فرص تعافي هذه الحالات مطمئنة إلى حد كبير، مع إمكانية تماثلهم للشفاء خلال فترة ليست بعيدة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الحالات التي تتراوح فيها نسبة الحروق بين 70% و80% تُصنف ضمن الحالات الحرجة، موضحًا أن 4 مصابين لا يزالون في المرحلة الحرجة، ويخضعون للرعاية الطبية اللازمة وفقًا لطبيعة إصاباتهم.

وشدد وزير الصحة على أن مصر تمتلك من الإمكانات الطبية والبشرية ما يؤهلها للتعامل مع تداعيات الحادث بكفاءة، مؤكدًا أن الدولة لا تحتاج في الوقت الحالي إلى أي مساعدات طبية خارجية لعلاج المصابين.

تقديم مستلزمات طبية

وأعرب عن تقديره لمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي أبدت تضامنها مع مصر وعرضت تقديم مستلزمات طبية، مؤكدًا أن المنظومة الصحية المصرية لديها ما يكفي من الإمكانات والموارد للتعامل مع الحالات المصابة.

وأكد أن سرعة استجابة أجهزة الدولة والفرق الطبية لم تكن وليدة اللحظة، وإنما جاءت نتيجة استعدادات وتدريبات مستمرة على مدار العام، تستهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ.

ولفت إلى أن الدولة تعتمد على منظومة متكاملة لإدارة الأزمات، من بينها مركز التحكم في الأزمات والطوارئ الذي أطلقه الرئيس، بما يضمن سرعة التنسيق بين الجهات المعنية وتحقيق الاستجابة الفعالة للأحداث الطارئة.

وأضاف أن الفرق الطبية المصرية تمتلك خبرات واسعة في التعامل مع الأزمات الكبرى، وسبق لها المشاركة في تقديم الدعم الطبي لدول أخرى خلال أحداث إقليمية وعالمية، مشيرًا إلى أن جاهزية الأطقم الطبية وتوافر الإمكانات ساعدا في سرعة التعامل مع مصابي حادث الطريق الدائري.