في لفتة وفاء وتقدير لإرثه الفني والثقافي، كرّمت وزارة الثقافة اللبنانية الموسيقار والفنان الراحل زياد الرحباني، من خلال تشيد تمثال تذكاري له في حديقة المكتبة الوطنية بمنطقة الصنائع في العاصمة بيروت.

وجاءت هذه المبادرة إحياءً للذكرى السنوية الأولى لرحيله، وتخليدًا لمسيرته الإبداعية الحافلة بالعطاء، وما تركه من بصمة استثنائية في عالم الموسيقى والمسرح والفن والثقافة اللبنانية والعربية، ليبقى اسمه حاضرًا في الذاكرة الفنية ووجدان الأجيال.

كشفت ريما الرحباني عن مقطع فيديو نادر يوثق جانبًا من طفولة شقيقها الموسيقار الراحل زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا في 26 يوليو 2025.

وشاركت ريما الفيديو عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، لتستعيد من خلاله ذكريات خاصة من مراحل طفولة شقيقها، في ظهور نادر لقطات لم تُنشر من قبل.



