أعلنت إدارة العرض المسرحي «غرام في الكرنك» عن تأجيل عروض يومي الخميس والجمعة، وذلك نظرًا للحادث الأليم الذي شهدته منطقة الوراق، وتضامنًا مع أسر الضحايا والمصابين.

ونعت إدارة المسرح في بيان لها الضحايا، قائلة: «خالص التعازي لأسر المتوفين، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للعروض في وقت لاحق، شكراً لتفهمكم وتقديركم».

تفاصيل العرض:

العرض مُستوحاة قصته من فيلم "غرام في الكرنك" الذي تم إنتاجه عام 1967 وهو يعبر عن الهوية المصرية، ويقدم تجربة فنية تجمع بين روعة الاستعراض وسحر الموسيقى وعبق التراث المصري.

العرض إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان وليد طه ومدير الإنتاج أ/ أمل حبيب، وبطولة مجموعة من راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة الفنانة إيناس عبد العزيز، ورؤية موسيقية للمايسترو محمود صادق، وديكور محمد جابر، وإضاءة عز حلمي، وملابس هبة جودة، وماكياج إسلام عباس، ومونتير وفيديو ميكنج عبد الرحمن غريب، هيئة الإخراج: هالة الصباح، محمد الهادي، هشام إبراهيم، مساعد الإخراج: أحمد مصطفى ، مخرج منفذ محمد عمر، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم..