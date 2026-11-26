أغلق عشرات من اليهود الحريديم، مساء الخميس، أحد المداخل الخلفية لمطار بن جوريون في إسرائيل، خلال مظاهرة مفاجئة نُظمت دون إعلان مسبق، احتجاجًا على اعتقال الشباب الحريديم المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، وسط تدخل الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود لإعادة فتح الطرق واستعادة النظام العام.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المتظاهرين تجمعوا أمام المدخل الخلفي للمطار، وأغلقوا الطرق وحافلات النقل العام، ما تسبب في تعطيل حركة المرور وإعاقة وصول المستخدمين إلى المنطقة، الأمر الذي دفع الشرطة إلى التدخل لفض الاحتجاج.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين وزعوا ما وصفوه بـ«رسائل اعتذار» على السائقين والركاب المتضررين من الإغلاق، جاء فيها اعتذار عن التأخير، مع تحميل شرطة حرس الحدود مسؤولية تعطيل الحركة، احتجاجًا على اعتقال الشباب الحريديم وتسليمهم إلى الشرطة العسكرية تمهيدًا لاحتجازهم في السجون العسكرية.

وردد المحتجون هتافات مناهضة للتجنيد الإجباري، كما توعدوا بتنظيم احتجاجات في المطار كلما جرى اعتقال أحد الحريديم أثناء دخوله إسرائيل أو مغادرته عبر مطار بن جوريون بسبب رفضه الالتحاق بالجيش.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر قوات من شرطة المنطقة الوسطى وحرس الحدود في محيط المطار، مؤكدة أن الاحتجاج تحول إلى أعمال شغب ومحاولات لقطع الطرق، وأنها تعمل على فتح الطرق الرئيسية وإعادة حركة المواصلات إلى طبيعتها، مع التشديد على أنها لن تسمح بالعنف أو إلحاق الضرر بالمرافق العامة.

احتجاجات الحريديم وأزمة التجنيد

ويأتي الاحتجاج في سياق تصاعد التوتر بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية في الجيش الإسرائيلي، ورفض قطاعات من المجتمع الحريدي إنهاء الإعفاءات التي يتمتع بها طلاب المدارس الدينية، إلى جانب تصاعد الغضب بسبب اعتقال المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية.

وسبق المظاهرة احتجاج عند تقاطع بار إيلان في القدس، شهد اضطرابات وإغلاق طرق، وأعلنت الشرطة اعتقال أحد المشاركين للاشتباه في اعتدائه على ضابط شرطة، بعدما رفض المتظاهرون الاستجابة لمطالب القوات بإخلاء المكان.

وتتزامن هذه التطورات مع ما وصفته الصحيفة بالتقدم في المحادثات بين كتلة التغيير وحزب «يهودية التوراة المتحدة»، بشأن ترتيبات سياسية وائتلافية محتملة، في وقت لا يزال فيه ملف تجنيد الحريديم أحد أبرز نقاط الخلاف داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.