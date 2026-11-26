قال الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن خبر حادث الوراق كان بمثابة صاعقة على الجميع، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيًا لهم الصبر، ومؤكدًا تقديم كل الدعم لأهالي المصابين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّه فور معرفة اللجنة بالحادث أمس، تواصل مع زملائه في هيئة مكتب لجنة الشؤون الصحية، وجرى التواصل على الفور مع قيادات وزارة الصحة، وفي مقدمتهم الوزير ونواب الوزراء، للوقوف على التحركات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة.

وأوضح أن سيارات الإسعاف تحركت منذ البداية إلى موقع الحادث، ووصل عددها إلى 39 سيارة، ثم زاد العدد بعد ذلك، مشيرًا إلى توزيع المصابين بصورة مبدئية على مستشفيات بولاق الدكرور وإمبابة العام والشيخ زايد التخصصي والوراق.

ولفت إلى أن من حسن الحظ أن بعض المستشفيات التي استقبلت المصابين كانت قد خضعت للتجديد والتحديث، وتُعد من المستشفيات المتميزة التابعة لوزارة الصحة.

وفيما يتعلق بما أثير بشأن نقص الأطقم الطبية والإمكانيات العلاجية في مستشفى بولاق الدكرور، قال إن المعلومات التي وصلت إليه من خلال التواصل مع قيادات وزارة الصحة منذ أمس، أكدت أنه جرى خلال غرفة العمليات توجيه جميع الاستشاريين المتخصصين في الحروق والتجميل إلى المستشفيات فورًا.

وأشار إلى أن الاستدعاء لم يقتصر على الأطباء الموجودين في نبطشيات العمل، بل شمل المتخصصين في هذا المجال الذين كانوا في منازلهم، حيث جرى استدعاؤهم من مختلف أنحاء المنطقة والاستعانة بهم لدعم الفرق الطبية.

وأضاف أن بعض المرضى المصابين بحروق شديدة جرى إعادة توزيعهم على مستشفيات متخصصة، حتى يحصلوا على الخدمة الطبية المناسبة، موضحًا أن حالات الحروق تحتاج إلى رعاية خاصة وكوادر بشرية مهمة للغاية، خصوصًا في المراحل الأولى من التعامل معها.

وأكد أنه جرى استدعاء جميع الأطباء والأخصائيين في هذا المجال، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات التي تضم وحدات متخصصة لعلاج الحروق.