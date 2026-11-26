كشف الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، عن تفاصيل مرحلة انتقال عدد من قيادات الجماعة الإسلامية الطلابية إلى صفوف جماعة الإخوان، موضحًا أن عبد المنعم أبو الفتوح كان من أبرز الشخصيات التي ساهمت في إتمام هذا التقارب وتوحيد المجموعات عقب تخرج أعضائها من الجامعات.

وقال الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن عددًا من قيادات النشاط الإسلامي بالجامعات، من بينهم أبو الفتوح وحلمي الجزار وعصام العريان، بالإضافة إلى شخصيات من محافظتي الإسكندرية والمنيا، توصلوا إلى قرار بالانضمام إلى جماعة الإخوان بدلًا من انتشارهم في كيانات ومجموعات منفصلة بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن مذكرات عبد المنعم أبو الفتوح تضمنت رواية عن المكان الذي شهد الاتفاق على هذه الخطوة، حيث ذكر أن المباحثات الخاصة بدمج الجماعة الإسلامية الطلابية داخل الإخوان جرت في أحد محال الأحذية بمنطقة وسط القاهرة.

مصدر تهديد للدولة

وتابع أن تعامل السادات مع الإخوان انطلق من اعتبارهم وسيلة يمكن توظيفها في مواجهة أطراف وكيانات أخرى، مستخدمًا تشبيه العلاقة بين الجانبين بالقط والفأر، لافتًا إلى أن الجماعة استفادت من هامش الحركة الذي أُتيح لها، قبل أن تتسع مساحة نفوذها وتتحول إلى مصدر تهديد للدولة.