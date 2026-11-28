كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن سيارتها الاختبارية الجديدة MERCURY Concept، خلال مشاركتها في فعاليات معرض قوانغتشو الدولي للسيارات 2026 بالصين، لتقدم ملامح سيارة كهربائية صغيرة متعددة الاستخدامات.

وتأتي ميركوري ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة، وتعد النسخة الاختبارية تمهيدا لسيارة إنتاج تحمل اسم IONIQ M، ومن المقرر طرحها في السوق الصينية خلال النصف الأول من عام 2027.

هيونداي MERCURY

تصميم هيونداي MERCURY

استلهمت هيونداي الملامح الخارجية للسيارة من كوكب عطارد، الذي تدور حركته بسرعة حول الشمس، وهو ما انعكس على الخطوط الانسيابية والهيئة الرياضية للهيكل.

وتظهر الواجهة الأمامية بتصميم منخفض يشبه مقدمة سمكة القرش، مع وحدات إضاءة رفيعة تعمل بتقنية LED، وتكوين ضوئي على شكل حرف H، يمثل إحدى العلامات البصرية لهوية سيارات IONIQ.

هيونداي MERCURY

بطاريات هيونداي MERCURY

تعتمد ميركوري على منظومة دفع كهربائية بالكامل، إلا أن هيونداي لم تكشف حتى الآن عن القوة الحصانية للمحرك أو سعة البطارية أو مدى السير بالشحنة الواحدة، كما لم تكشف عن أرقام التسارع والسرعة القصوى، وفي المقابل، أكدت الشركة العمل على توفير نسخة تدعم تبديل البطارية بالتعاون مع شركة CATL الصينية، المتخصصة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

هيونداي MERCURY

هيونداي IONIQ M تدخل الأسواق الصينية خلال 2027

تخطط هيونداي لطرح النسخة الإنتاجية من ميركوري تحت اسم IONIQ M خلال النصف الأول من عام 2027، لتكون إحدى السيارات الأساسية ضمن خطتها لتوسيع حضور العلامة الكهربائية في الصين.

هيونداي MERCURY

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد الشركة لإطلاق طرازات كهربائية أخرى، من بينها النسخة الإنتاجية المستوحاة من السيارة الاختبارية EARTH خلال عام 2028، إلى جانب تقديم طرازين جديدين من مركبات الطاقة الجديدة في عام 2029.