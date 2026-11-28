​حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة من الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية والقانونية للاستفادة من التيسيرات الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم (220) بتاريخ 16 نوفمبر 2026، والمخصصة لعملاء مشروع «بيت الوطن» للأراضي السكنية فقط، وذلك على النحو التالي:

​أولاً: ضوابط مد مهل التنفيذ

​تضمنت التيسيرات منح مهل إضافية لاستكمال تنفيذ المشروعات السكنية وفق نسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع:

​نسبة تنفيذ أكثر من 70%: تُمنح قطعة الأرض مهلة إضافية مدتها 6 أشهر دون مقابل لاستكمال الأعمال المتبقية.

​نسبة تنفيذ من 35% حتى 70%: تُمنح قطعة الأرض مهلة إضافية مدتها عام واحد لاستكمال التنفيذ، مع السماح باستخراج التراخيص اللازمة خلال المهلة، وذلك مقابل سداد ما يعادل 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.

​آلية السداد: يجوز جدولة مقابل المهلة على سنة واحدة من خلال اللجنة العقارية الفرعية، مع تثبيت سعر الدولار في تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، وفقًا للضوابط المعتمدة.

​ثانياً: ضوابط زيادة المسطحات البنائية

​وسمحت الهيئة بزيادة المسطحات البنائية لقطع أراضي «بيت الوطن» السكنية وفق الحالات والاشتراطات الآتية:

​زيادة دور سكني كامل: السماح لجميع قطع أراضي «بيت الوطن» بزيادة دور كامل سكني، بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نظير ذلك نقدًا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

​استكمال دور السطح: بالنسبة لقطع الأراضي التي سبق أن استفادت من الموافقة على زيادة مسطح المباني بدور السطح لتصل إلى 75% من إجمالي مسطح السطح، يُسمح لها باستكمال كامل الدور، بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نقدًا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

​الاشتراطات الفنية والتخطيطية:

​عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة للمنطقة.

​استصدار التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

​توفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات.

​عدم إنشاء أي منشآت إضافية على المساحات المتبقية من السطح بما يتجاوز المسطح المسموح به.

​تحقق جهاز المدينة المختص، قبل الموافقة، من قدرة المرافق القائمة بالمنطقة (وبخاصة شبكات المرافق) على استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن زيادة المسطحات البنائية.

​ثالثاً: الاشتراطات المالية والقانونية والحالات المستثناة

و​اشترطت الهيئة للاستفادة من هذه التيسيرات الالتزام بالضوابط التالية:

​سداد كافة الأقساط المستحقة على قطعة الأرض، متضمنة الأعباء المالية المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

​عدم وجود أي مخالفات بناء أو مخالفات قائمة على قطعة الأرض.

​عدم وجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأن قطعة الأرض محل الطلب.

​الحالات المستثناة من القرار:

و​لا تسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (102) بتاريخ 30 يوليو 2025، والحالات المثيلة والمستجدة.

و​لا تسري على التيسيرات الممنوحة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (177) بتاريخ 16 فبراير 2023، فيما يخص التخفيض بنسبة 50% من قيمة العلاوة.

​رابعاً: موعد التقديم

و​دعت وزارة الإسكان العملاء الراغبين في الاستفادة من التيسيرات إلى سرعة التقدم بطلباتهم خلال مدة شهرين من تاريخ الإعلان عنها، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء هذه المهلة، وسيتم التعامل مع الحالات التي تنتهي مهلتها دون تنفيذ الحد الأدنى المقرر وفقًا للقرارات والإجراءات المنظمة المعتمدة من الهيئة.