كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل موقف سامي قمصان، المدير الفني للنادي الأهلي، من أزمة أحمد رضا، لاعب الفريق، بعد طلب الأخير التدخل لدى مسؤولي النادي لإنهاء الخلاف وفتح صفحة جديدة.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "أحمد رضا طلب من سامي قمصان فتح صفحة جديدة والتوسط لدى مسؤولي النادي الأهلي من أجل إنهاء أزمته".

وأضاف: "سامي قمصان رفض طلب أحمد رضا، حتى لا يدخل في صدام مع جماهير الأهلي، التي تطالب بعدم استمرار اللاعب مع الفريق".

وتابع: "الأهلي عاقب أحمد رضا بالتدريب بشكل منفرد، إلى جانب الاستقرار على عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بعد ثبوت إدانته في التحقيقات".

وأوضح: "أحمد رضا سبق أن قام بالبصق على جماهير الأهلي خلال مباراة بيراميدز، وهو ما تسبب في توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه، بخلاف قرار عرضه للبيع في يناير".