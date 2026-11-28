أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي تجديد تعاقد مدافعه المخضرم تياجو سيلفا، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2027، في خطوة تؤكد رغبة النادي في الاستفادة من خبرات قائده خلال الفترة المقبلة.

تياجو سيلفا

ويواصل تياجو سيلفا مسيرته مع فلومينينسي، بعدما عاد إلى ناديه البرازيلي في صيف 2024، ليواصل مشواره مع الفريق الذي شهد انطلاقته في كرة القدم البرازيلية.

ويُعد المدافع البرازيلي، صاحب الخبرات الكبيرة في الملاعب الأوروبية والدولية، أحد أبرز نجوم جيله، بعدما لعب لأندية كبرى أبرزها تشيلسي وباريس سان جيرمان وميلان.