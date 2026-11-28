أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب التجمع نتيجة الفائزين في منصب الأمين العام لحزب التجمع ونواب رئيس حزب التجمع، خلال المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

سيد عبد العال أمينا عاما للتجمع

وفاز السيد عبد العال بمنصب الأمين العام لحزب التجمع ، حيث حصل السيد عبد العال على 109 أصوات، وحصل هيثم الشرابي على 46 صوتا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب التجمع، خلال المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع، عن فوز محمد سعيد برئاسة حزب التجمع.

وحصل محمد سعيد على 224 صوتا، وحصل النائب عاطف المغاوري على 101 صوت.

انتخابات التجمع

وبدأ فرز الأصوات في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع لانتخاب رئيس الحزب.

وكان قد بدأ التصويت في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع لانتخاب رئيس الحزب.

وبعد إعلان نتيجة انتخابات رئيس الحزب، سيتم التصويت من قبل أعضاء اللجنة المركزية علي المناصب الأخرى.

وبدأ منذ صباح اليوم توافد أعضاء حزب التجمع لانطلاق أعمال المؤتمر العام التاسع.