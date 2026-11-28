يعد الملح من التوابل الأساسية في اطعمتنا ولكن الإكثار منه يعرض الجسم لمخاطر عديدة وفي نفس الوقت الامتناع عنه تماما يضر الجسم أيضا لذا من المهم الحرص على التوازن.

ووفقا لما أورده موقع مايو كلينك نكشف لكم كمية الملح التي نحتاجها يوميا واطعمة غير متوقعة تحتوي على نسبة خفية منه.

​الحد الأقصى للبالغين

الأصحاء: توصي الإرشادات الغذائية بألا يتجاوز استهلاك الصوديوم 2,300 ملليجرام يومياً (ما يعادل ملعقة صغيرة واحدة فقط من ملح الطعام).

​الحد المثالي: توصي جمعية القلب الأمريكية بأن يكون الحد المثالي لمعظم البالغين وخاصة المصابين بارتفاع ضغط الدم في حدود 1,500 ملليجرام يومياً.

​أين يختبئ الملح في طعامنا

​بالإضافة إلى أن أكثر من 70% من الصوديوم الذي نستهلكه لا يأتي من الملاحة على المائدة، بل من الأطعمة المصنعة والجاهزة، وأبرزها:

​الخبز والمخبوزات الجاهزة.

​اللحوم المصنعة والباردة مثل اللانشون، السجق، والبرجر.

​الحساء او الشوربة المعلب والمرق الجاهز.

​الصلصات الجاهزة مثل الكاتشب، صوص الصويا، وتتبيلات السلطة.

​الوجبات السريعة والأجبان المصنعة

