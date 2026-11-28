يحدث الشد العضلي أو التشنج نتيجة انقباض مفاجئ ولا إرادي في عضلة واحدة أو أكثر وعلى الرغم من أن معظم حالات الشد العضلي غير ضارة وتزول من تلقاء نفسها

نكشف طرق علاج الشد العضلي والتقلصات وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك.



علاج شد العضلات

إطالة العضلة وتدليكها: قم بشد العضلة المتشنجة بلطف وافركها برفق لمساعدتها على الاسترخاء ففي حال الإصابة بشد في عضلة الساق الخلفية (السمانة)، يمكنك وضع وزن الجسم على الساق المصابة وثني الركبة قليلاً، أو الجلوس ومد الساق المصابة ثم سحب مقدمة القدم نحو الرأس باستخدام اليد أو منشفة.



تطبيق الكمادات الدافئة أو الباردة: استخدم منشفة دافئة أو وسادة تدفئة (قربة ماء ساخن) على العضلات المشدودة أو المتصلبة لتعزيز تدفق الدم وإرخائها، أو خذ حماماً دافئاً ووجّه تيار الماء الساخن نحو موضع التشنج أما إذا استمر الألم بعد زوال التشنج، فيمكن وضع كيس ثلج لتسكين الألم.



التوقف عن النشاط البدني: أوقف فوراً أي نشاط بدني أو رياضي تسبب في حدوث التشنج، وتجنب الضغط على العضلة المصابة حتى يزول الانقباض تماماً.

تعويض السوائل والأملاح: احرص على شرب كميات كافية من الماء، خاصة أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو في الأجواء الحارة، حيث يساهم الجفاف ونقص المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم في تحفيز التشنجات.



استخدام مسكنات الألم عند الحاجة: في حال استمرار الشعور بالألم أو التيبس في العضلة بعد فك التشنج، يمكن اللجوء إلى مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين بعد استشارة الصيدلي أو الطبيب.



متى يجب استشارة الطبيب



تختفي معظم تقلصات العضلات خلال دقائق معدودة، ولكن يُنصح بمراجعة الطبيب إذا كان الشد العضلي يسبب انزعاجاً شديداً، أو يرتبط بتورم الساق واحمرارها، أو يصاحبه ضعف في العضلات، أو يتكرر بشكل مستمر دون سبب واضح.