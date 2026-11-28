أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجهود رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق اندلع ببعض أشجار الهيش داخل أحد الأخوار الواقعة على حافة الترعة شرق ورش السكة الحديد، خلف الوحدة الصحية بمنطقة الجزيرة، وذلك فى وقت قياسى.

السيطرة الكاملة على الحريق

وكان العاملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بإشراف محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة، قد رصدوا إندلاع الحريق، وتم إخطار الحماية المدنية على الفور، التي نجحت في إخماده بالكامل، ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

إنتظام حركة القطارات

وأكد محافظ أسوان أن الحريق لم يؤثر على حركة القطارات، حيث إستمرت حركة التشغيل بصورة طبيعية ومنتظمة، دون حدوث أى تعطيل.

سرعة رصد الحريق والتدخل الفورى من الحماية المدنية أسهمت في إخماده بالكامل خلال وقت قياسى ، مع الحفاظ على إنتظام حركة القطارات وعدم تأثر المرافق الحيوية.