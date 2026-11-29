أكد الدكتور أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة المرورية ومقرر لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين، أن نقل المواد الخطرة، مثل البترول والبنزين، يخضع لاشتراطات وضوابط خاصة تتعلق بالمركبة والسائق وظروف سيرها على الطرق، مشددًا على ضرورة تأهيل سائقي هذه المركبات وحصولهم على شهادة خاصة، وعدم الاكتفاء برخصة القيادة العادية، كما أوضح أن شاحنة البنزين التي تعرضت للحادث على الطريق الدائري كان يجب أن تسير في الحارة اليمنى، رغم أنها كانت تسير في الحارة اليسرى.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هناك دولًا كثيرة تخصص حارة مرورية مستقلة لشاحنات نقل المواد الخطرة، بينما لا تطبق دول أخرى هذا النظام، وفقًا للظروف وطبيعة الطرق والأماكن التي تسير فيها هذه المركبات، موضحًا أن عدم تخصيص حارة بعينها لا يعني غياب الضوابط، وإنما يستلزم وجود اشتراطات شديدة الصرامة تنظم حركة هذه الشاحنات.

وأوضح أن هذه الاشتراطات تشمل المواصفات القياسية للمركبة نفسها، إلى جانب السائق ومدى تأهيله لقيادة هذا النوع من المركبات، مؤكدًا أن سائق شاحنة نقل المواد البترولية يجب أن يحصل على شهادة خاصة تختلف عن رخصة القيادة العادية.

سائق مؤهل وضوابط خاصة لنقل المواد الخطرة

وشدد الضبع على أنه لا يمكن السماح لأي شخص بقيادة شاحنة مخصصة لنقل المواد البترولية، موضحًا أن السائق الذي يُجاز لقيادة هذه المركبات يجب أن تتوافر لديه ضوابط محددة وتأهيل مناسب لطبيعة المهمة، قائلًا إن هذه الشاحنات تمثل «قنبلة موقوتة على الطريق» إذا لم تُراعَ الاشتراطات المنظمة لحركتها.

وتطرق إلى سير شاحنات نقل المواد البترولية وسط الزحام، خاصة خلال ساعات الذروة أو ما يُعرف بـ«Rush Hour»، موضحًا أن السماح لهذه المركبات بالسير في مثل هذه الظروف يرتبط بعدد كبير من الضوابط، التي يجب التحقق من توافرها قبل منحها الترخيص بالسير.

وأشار إلى أن هذه الضوابط تتعلق بمدى الانضباط ومدى تحقق الاشتراطات الفنية والترخيصية، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى التأكد من استيفاء المركبة والسائق وكل المتطلبات المنظمة لحركة نقل المواد الخطرة قبل السماح لها بالسير في ظروف مرورية معينة.

الحارة اليمنى هي المخصصة لشاحنات نقل البنزين

وفيما يتعلق بالحارة المرورية التي يجب أن تسير فيها شاحنات نقل المواد البترولية على الطريق الدائري، أوضح الضبع أن الحارة اليسرى مخصصة للتسارع، كما أنها مخصصة للأتوبيس الترددي، ولذلك فإن شاحنة نقل البنزين كان من المفترض أن تسير في الحارة اليمنى.

وعندما سألته الإعلامية لميس الحديدي عن الحارة التي كانت تسير فيها الشاحنة وقت الحادث، أكد أنها كانت في الحارة اليسرى، وهو ما دفع الحديدي إلى إعادة التأكيد على أنها كانت تسير في الحارة الشمالية، ليرد الضبع مجددًا بأنها كانت في الحارة اليسرى.

وأوضح الضبع أن الشاحنة كانت تسير في الحارة اليسرى على الطريق الدائري، رغم أن الحارة المخصصة لها وفقًا لما ذكره هي الحارة اليمنى، في حين أن الحارة اليسرى مخصصة للتسارع والأتوبيس الترددي.