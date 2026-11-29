أعلن إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، تحرك المجمعة لتسهيل إجراءات حصول أسر ضحايا حادث شاحنة نقل الوقود على التعويضات المستحقة، من خلال تولي استخراج محضر الشرطة وقرار النيابة، لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن الأهالي، مؤكدًا أن التعويض القانوني عن كل حالة وفاة يبلغ 100 ألف جنيه.



وقال المدير التنفيذي للمجمعة، عبر قناة "تن"، إن الحادث من الحوادث الجسيمة التي أثارت حالة من الهلع بسبب الحريق وتداعياته، مشيرًا إلى أن أسبابه قد تبدو بسيطة، لكن نتائجه كانت كارثية.

المجمعة تتولى استخراج محضر الشرطة وقرار النيابة

وأوضح أن المجمعة شكلت خلية عمل لمتابعة تطورات الحادث والتواصل مع الجهات المعنية، كما تقدمت بطلب إلى النيابة لتسهيل الإجراءات والحصول على محضر الشرطة وقرار النيابة نيابة عن المستفيدين، حتى لا يتحمل الأهالي تكلفة استخراج هذه المستندات.

وأضاف أن المجمعة تتابع أسماء الضحايا التي جرى نشرها، وتتيح للأسر تقديم طلبات التعويض عبر موقعها الإلكتروني، مع استمرار التواصل معهم فور انتهاء الإجراءات الرسمية، لافتًا إلى أن جميع فروع المجمعة مفتوحة لاستقبال الطلبات، سواء في القاهرة أو أقاليم الدلتا والصعيد والقناة، دون الحاجة إلى انتقال الأهالي إلى المركز الرئيسي.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن تحديد المركبة المسؤولة عن الحادث يرتبط بتحقيقات النيابة، سواء كانت سيارة نقل المواد البترولية أو السيارة الملاكي، موضحًا أن المركبتين مؤمن عليهما لدى المجمعة ضد المسؤولية، وأن تحديد الطرف المسؤول لن يؤثر على حق المستفيدين في التعويض وفقًا لما تقرره التحقيقات والقانون.

وأوضح أن قيمة التعويض عن كل حالة وفاة تبلغ 100 ألف جنيه وفقًا للقانون، بينما يحصل المصاب على تعويض يتناسب مع نسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي، بحد أقصى 100 ألف جنيه، فإذا بلغت نسبة العجز 70% أو 80%، يحصل المصاب على النسبة ذاتها من مبلغ التأمين.

ولفت إلى أن المجمعة ستتولى استخراج محضر الشرطة وقرار النيابة، بينما يقتصر المطلوب من أسر الضحايا على تقديم شهادة الوفاة وإعلام الوراثة والأوراق الثبوتية للمستفيدين من التعويض.

وأكد أن الأهالي لا يحتاجون إلى انتظار اكتمال جميع المستندات قبل التقدم، إذ يمكن تقديم الأوراق المتاحة واستكمال باقي المستندات لاحقًا، مشيرًا إلى أن المجمعة تتيح أرقامها المعلنة وموقعها الإلكتروني للرد على الاستفسارات، بما في ذلك الحالات التي تتعلق بالقُصّر.

وفيما يتعلق بطرق صرف التعويضات، قال المدير التنفيذي إن المجمعة لم تعد تصرف شيكات، التزامًا بمنظومة الشمول المالي، موضحًا أن الصرف يتم من خلال التحويل إلى الحساب البنكي للمستفيد بعد تقديم مستند رسمي يتضمن رقم الحساب.

وأضاف أنه في حال عدم امتلاك المستفيد حسابًا بنكيًا، يمكن تحويل المبلغ إلى كارت "ميزة"، وإذا لم يكن لديه كارت، تتولى المجمعة استخراج كارت له على نفقتها وتحويل مستحقاته عليه.

وحذر المدير التنفيذي من تدافع المواطنين إلى مواقع حوادث نقل المواد البترولية، مؤكدًا أن التعامل مع هذا النوع من الحوادث يتطلب وعيًا وخبرة، وأن الشهامة وحدها لا تكفي إذا كانت قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأوضح أن بعض المتواجدين في موقع الحادث قد يحاولون إخراج السائق أو مشاهدة ما يحدث بدلًا من الابتعاد عن المكان وترك التعامل مع الحريق للجهات المختصة، محذرًا من خطورة الاقتراب من موقع تسرب البنزين وما قد يصاحبه من موجة انفجارية.